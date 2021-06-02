Rihanna的內衣品牌Savage x Fenty首次推出Pride系列，宣揚愛並頌揚每個人的個性和身體，一系列雙性別內衣，包括彩虹刺繡胸圍、吊帶襪、平腳內褲、及膝長襪、緊身褲等。Pride系列又邀請了攝影師Quil Lemons操刀，由變裝皇后Gigi Goode、演員Dexter Mayfield、攝影師MaryV Benoit，以及Rihanna的髮型師Yusef Williams等名人及模特演繹跨越性別界限的內衣設計。

Rihanna表示：「Pride就是欣賞真實的自己，我對這個系列感到非常興奮，並向 LGBTQIA+ 社區表達愛意和支持。」系列收益會透過Rihanna創立的非營利組織Clara Lionel基金會，支持GLAAD、TransLatin@ Coalition和Trans Wellness Center等組織。

值得一提，這並不是Rihanna第一次在她的美容帝國到服裝業務中，推出各種色號或尺寸的產品，以表達對多元性別、種族、身型的包容和愛。2017年推出的Fenty Beauty便包括前所未有的40種粉底色，而一年後推出的內衣品牌更提供更大尺碼，支持多元社會。

戶外涼鞋品牌TEVA亦再次將象徵愛與包容的彩紅作為設計靈感，帶來多款Pride彩虹涼鞋，啟發更多人了解彩虹力量的背後意義，與全球一同慶祝同志驕傲月。今年繼續在涼鞋的設計中注入彩虹元素，系列以TEVA經典的鞋款為基礎，將標誌性的六色彩虹旗融入Original Universal Rainbow Pride及Midform Universal Rainbow Pride的織帶設計中，並向人權運動基金會捐出35,000美金，以支持多元性別認同的 LGBTQ族群，召更多大眾對多元共融。

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