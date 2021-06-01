人稱「沙姐」同「大姐明」的林建明，16歲穿三點式參加麗的電視（亞視前身）「沙灘小姐」，19歲剃光頭拍電影《社女》，以性感惹火姿態開拓演藝事業；20多歲加入《 歡樂今宵》轉型搞笑，憑《蝦仔爹哋》成功入屋；38歲重返亞視娘家主持《今日睇真D》為民請命，當年大家都會記得有投訴要找大姐明；直至40多歲因為患抑鬱焦慮症一度淡出娛圈，創立心晴行動慈善基金助己助人，年屆64的大姐明，大半生都活得精采。

很多人認為女仔入娛樂圈都是貪慕虛榮，大姐明早前接受《蘋果》專訪時就抗議說：「我個例子就好勵志，係屢敗屢戰，有目標，有夢想，試完失敗又試，搵一個我喜歡嘅工作，能夠照顧我屋企人，呢啲係叫貪慕虛榮？我唔認為係囉。」

大姐明小時候家境欠佳，10多歲便要投身社會工作，偶然看到麗的映聲女藝人黃楚穎精采演出，激起她加入演藝圈的決心，儘管1971年投考無綫第一期藝員訓練班失敗，轉投邵氏訓練班，畢業後又不獲簽長約，跟文麗賢學做模特兒，又因為身材不夠高䠷被迫放棄，屢敗屢戰的大姐明仍未死心，她笑說：「咁點算呢？我鍾意呢個行業工作喎，我好積極，當時有麗的、商台、香港電台，於是我寫信毛遂自薦，隔咗輪無綫開始選第一屆香港小姐，麗的就舉辦沙灘小姐，問我有冇興趣參加，當時我諗：『呢個係機會喎。』又去試吓。」

麗的邀請參加，其實有否表明三甲必入，亦即所謂選美黑幕？

大姐明理直氣壯表示沒有：「其實好多選美都係周圍搵人，當年沙灘小姐要着三點式比堅尼，比較前衛，唔係咁多人敢去參加，咁我自己送上門，佢哋就擸埋你，然後搵好多外籍人士，其實想湊夠一個活動。但我好積極去配合宣傳推廣，正式選舉嗰日原本喺酒店泳池，點知八號風球，我心諗唔係咁黑吖嘛，連呢個機會都冇？後尾佢哋轉咗去廣播道錄影廠，當時李菁、伊雷、何藩做評判，曾江同李道洪做司儀，我就搵私人化妝師同我全身搽晒粉，出小小蠱惑，出嚟梗係靚啲啦，同埋年輕啦，於是嗰次得第一名。」

一直有傳娛樂圈有潛規則，蘇施黃在網上節目就透露昔日在廣播道碰見叫不出名的明星仔揸靚車出入，無綫前高層劉天賜亦自爆曾經做「扯皮條」幫舊老細約張曼玉飯局，縱橫影視界40多年的大姐明，理應見怪不怪。

不過，大姐明卻為娛圈中人大抱不平：「每個行業都有唔同問題，你講呢啲，唔係淨係娛樂圈，只不過我哋透明度好高，人哋亦都關注或者認識，如果你個心歪，你睇乜嘢都覺得有問題；人哋揸靚車，你唔識佢啫，或者人哋屋企好有錢呢？至於你話食飯嗰啲，因為我哋個圈好窄，識來識去都係嗰啲人，有時有機會大家食吓飯，都好願意認識吓朋友，係抱住咁嘅心態，有時食完飯，人哋會覺得：『我封封利是畀你啦，因為你又搭車，又要化妝，又要買衫。』其實係咁解之嘛，咁係代表扯皮條咩？我唔覺得係。有時食完送封利是畀你，或者送份禮物畀你，呢啲我覺得係禮貌之嘛，有乜問題呀？好似我約羅蘭姐、盧海鵬出嚟食飯，我都送吓禮物畀佢哋，係啲人用有色眼鏡去睇。」

大姐明越講越勞氣：「『我畀幾多錢你，你同我上床啦』，或者『畀錢你，包你幾個月啦』，我唔敢講絕對冇，但好多人心態，覺得佢（某些女藝人）稍為有啲機會，佢梗係同邊個上床；係咪上床就真係得？娛樂圈男同女，你唔畀佢哋真係愛、真係喜歡㗎咩？我舉例，楚原同南紅，人哋真係愛吖嘛，咪結咗婚囉。」

大姐明憶起有次晨早到九龍塘別墅拍外景時，撞見一位知名度甚高的導演與女藝人離開房間：「個女artist唔係太出名，但都認識嘅，可能佢哋夜晚喺度（過夜），第朝走，我唔覺得呢個女仔跟住有機會紅咗，佢哋真係鍾意之嘛！」

原來大姐明如此勞氣，皆因她試過被屈與景黛音老公楊健恩「有路」，二人公然車上咿挹。

「我自己投資拍一套電影叫《熱浪》，喺幕後方面我要請教好多人，其中一個係楊健恩（當年《歡樂今宵》導演），佢好好人，又肯教我。有次有個劇本聽朝要拍，搞唔掂，我約阿恩，阿恩話自己都好忙，我話唔緊要，我揸架車嚟廣播道TVB門口，我哋都費事嘥時間諗去邊度坐，直頭喺架車度，可能都有啲人出入，輝哥陳文輝都有行過，冇幾耐我聽到乜嘢呢？『楊健恩同林建明有路，喺架車度咿挹！』」

娛樂圈男跟女，大姐明認為也可以有真友情，就好似ViuTV製作部副總裁金廣誠，當年於《EYT》做助導時送給大姐明的一件衣服，大姐明仍珍而重之保留至今。「佢（金廣誠）結婚帶個女朋友見阿媽，約埋我一齊出嚟見，即係其實可以有友誼，睇你用乜嘢角度心態去諗人哋，我從來唔覺得畀錢你上床，有機會同上層搞嘢，就有機會大紅，你知唔知做藝人呢行，真係唔係咁容易㗎！你要識得表演，又要表演得好，又要有觀眾緣，又要記好多對白，你估真係上床就得㗎？我亦親眼見到有個無綫女藝人好積極送咗唔少嘢畀某一個高層，但之後我都唔覺佢有乜嘢機會囉，其實就係話你有實力，如果你送，可能會好啲囉，但唔表示你送咗禮，你冇實力就有機會。」

之但係，大家經常聽到「高層淫魔」四個字，就好似電影《精裝追女仔2》，亦曾以此借題發揮，令人深信娛樂圈有潛規則，要給高層抽水才有機會上位，未知大姐明又有何睇法？

「娛樂圈始終都係想娛樂大家，大家鍾意改啲名刺激啲，吸引人，譬如當時有個曾國強（前無綫高層及港姐冠軍張文瑛丈夫），佢哋改佢名叫『核能人曾』；你話高層淫魔，我覺得我先生（前無綫及有線高層曾展章）都係高層淫魔，因為佢淫咗我返去。」

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