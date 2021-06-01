人稱「大姐明」的林建明一出道便走得很前，穿三點式選沙灘小姐，又剃光頭拍《社女》，經常被派演邪牌角色，永遠跟大家閨秀或玉女角色絕緣。

大姐明早前接受《蘋果》專訪時亦認同：「我一出道已經做妓女、社女、池女，等於成日不停做雞，有時就咁，你個角色外形，人哋覺得似呢樣嘢，你又做到喎，我又唔介意，但我真人係好純潔㗎。」

憑青春無敵，大姐明70年代拍了《社女》等幾部電影，已經賺到人生第一桶金，以20多萬購入太子道一層千呎單位。大姐明從不介意性感，反而介意在《歡樂今宵》被派演做戚美珍阿媽大白鯊。

「《歡樂今宵》不停做趣劇，我亦都唔係好喜歡，其中一次派我做《蝦仔爹哋》，做戚美珍阿媽、賈思樂外母，賈思樂大我一日喎，戚美珍？我最多大佢幾年啫，做佢阿媽？嗰時其實我都好後生，有啲心理障礙囉，咪嬲囉！我覺得導演同編劇、監製神經病有問題，但有時好得意，冥冥中有安排嘅，基於咁嘅原因，我就唔要我自己，我直程做出嚟要冇人認得我，整到好核突，惟有極端咁反擊囉，點知又好受落喎。 」

還有《EYT》中梁舜燕和方太混合體「林海海」，都是大姐明自行設計角色。「我多事囉，因為我唔可以任佢哋擺佈，我覺得佢哋都唔識得用我，我惟有自己創造一啲唔同嘅嘢。」大姐明說時有點沾沾自喜。

大白鯊令大姐明成功入屋，不過喜歡力求創新的她未感滿足，在臨近約滿前要求無綫給她機會嘗試做主持，可惜遭無綫拒絕。「我個人係坐唔定，好怕獨沽一味同埋咁枯燥，鍾意成日變，我想多啲技能畀自己，有啲變化，有啲唔同嘗試。有時塞翁失馬焉知非福，開頭覺得佢哋（TVB高層）好無能，唔識貨，唔識欣賞我；後期我真係多謝佢哋，你知無綫人工幾多㗎啦，你係靠佢攞知名度，出去登台搵外快，但當其時又成日唔畀你放假喎，即係你有機會搵錢，佢又唔畀你放假喎，都好激氣吓，嗰時嗰個係金廣誠做監製。」

離開無綫後，大姐明到馬來西亞搵食，跟賈思樂、任達華和陳秀珠等簽約當地山水電視台拍劇，結果呢？開完記者會後日日呆等開工，等足幾個月後決定回港。

「咁啱林伯（林百欣）接手亞視，周梁淑怡、林建岳佢哋過咗去，我同周梁又有啲緣份，以前我喺麗的過無綫，係周梁幫我簽約，今次過亞視又係。林伯真係好好，好有心，肯揼本，周梁同林建岳都係肯不惜工本，如果你講我嘅酬勞，係100倍！喺亞視都有10年8年，係我喺演藝圈收入最多階段。」

大姐明重返娘家主持資訊娛樂節目《今日睇真D》，將死對頭無綫打到落花流水，後者急急找黃霑主持《城市追擊》抗衡。但原來不只無綫唔高興，連當時剛被亞視高薪挖角的肥姐沈殿霞亦相當唔like。

大姐明爆料說：「其實當時肥姐都想做（《睇真D》），嗰時我唔係簽畀亞視做一個合約演員，我係獨立每一個項目、每一個劇集去簽，但肥姐係簽畀佢哋固定合約，肥姐覺得『我係你哋藝員，點解你哋唔搵我做，要另外用一筆錢出去搵大姐明返嚟做呢？佢係唔鍾意，佢有同我講，我理解，我明白，所以我覺得『真係多謝喎』。」

《城追》惡鬥《睇真D》，90年代曾掀起全城熱話，大姐明最難忘是採訪鄧家爭產風波。「祥哥（新馬師曾鄧永祥）走咗，兆尊又唔畀佢媽媽去殯儀館接觸祥哥，嗰晚我on live緊，祥嫂打電話搵我，叫我收工即刻去佢屋企，去到見到阿姐（汪明荃），祥嫂好叻呀，搵亞視，搵埋無綫，上去同佢傾。嗰時何麗全set個咪畀阿姐，我哋呢邊又set個咪畀我，大家鬥攞料，跟住我哋兩個咪陪住祥嫂去殯儀館囉。」也就是當年《蘋果》記者有份採訪、傳聞祥嫂帶200人到殯儀館搶屍一幕。

又有一次，大姐明被安排採訪一位精神疑似有問題的男子，該男子在父親過身後伴屍多日，是大姐明人生第一次知道甚麼是「屍臭」。當然，《睇真D》最最最經典的，是解剖外星人這個世紀騙局！

「世紀騙局？我又唔覺得係囉，我覺得係佢哋製作手法同橋段去吸引觀眾，你覺得有問題咪唔好睇囉，佢係有佢吸引力，到而家超過20年仲講緊，我真係覺得佢超級成功㗎，信唔信由你啦，咁認真做乜嘢啫。喺我心態同我認知裏邊，我一直都係深信不疑，直到今日……」最終大姐明亦忍不住喪笑。

由藝人轉做《睇真D》記者，除了酬勞可觀之外，大姐明坦言「一啲都唔鍾意」，她解釋：「開頭覺得係一個主持人，但大部份都係一個記者身份，我覺得我唔適合做記者，點解呢？不停要求人，企喺人哋門口等，等人撳鐘開門，跟住鬧你，問候你祖宗十八代，仍然係笑口常開：『哈哈哈！係呀？幾好吖我娘親！』朝早又要睇晒全港報紙，聽晒所有電台，我都增廣見聞，攞到料，然之後出外景去追訪。做記者要中立吖嘛，個被訪者如果係家長，如果佢個仔有啲乜嘢問題，如果你唔幫佢講佢個仔啱，佢又唔鍾意，跟住第日出咗街，佢一見到你就通街追住你嚟鬧，我都試過……」不過節目太受歡迎，台前幕後個個做到爆騷買車買樓，幾辛苦都繼續頂硬上，做到千禧年尾結束為止。

大姐明見證過香港電視最輝煌日子，儘管亞視熄機後借網上平台「借屍還魂」，ViuTV和香港開電視兩間免費電視亦先後開台，但香港娛樂事業，似乎沒多大起色。

大姐明滿感慨地說：「我哋個年代係啱啱娛樂事業起步，大家有新鮮感，好有衝勁，大家又肯揼本，但經過歲月洗禮之後，各方面娛樂出現，分散咗，佢唔再揼本，再做好啲，就會俾人搶咗去，變幻原是永恆。香港娛樂事業淪落到咁，我覺得政府係一個好大因素，佢一啲都唔幫忙不特止，仲阻撓，又有審查，拍電影借啲地方又唔批，你睇韓國，幾蓬勃呀而家，政府畀好多力量、好多金錢、好多協助去幫助佢哋。香港之所以能夠成為東方之珠，咁多東南亞人認識，就因為當其時好多電視劇，好多娛樂事業，好多歌星帶領出嚟，其實好重要㗎，我哋認識韓國，都係佢啲劇之嘛，哎呀我偶像池昌旭呀（一講起就心心眼）我晚晚追佢呀，小池！」

大姐明認為，今時今日仍有有心人去嘗試和經營，就好似ViuTV便是最佳例證。「再畀啲時間啦，其實大家都想好，希望政府畀多啲幫助。」

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