「播音皇帝」李我於上月5日與世長辭，享年99歲，今日在香港殯儀館出殯，靈柩隨即奉移至柴灣歌連臣角火葬場舉行火化禮，沒有宗教信仰的李我叔，採用綠色殯葬，將骨灰撒在紀念花園。李我的遺孀蕭湘強忍哀傷，陪亡夫走最後一程，並在昨晚的設靈儀式上致悼辭。

身材嬌小的湘姨由親屬攙扶下，站在靈堂前致辭，旁邊是她送給老伴的花圈，寫着「琴弦音斷 情意難忘」表達愛夫之情！湘姨先向來賓致謝，並感謝舊僱主商台：「商業電台一直照顧我先夫嘅生活同身體，然後先至有今日99歲，我衷心的感謝，我希望各位為我哋商業電台高舉...」湘姨舉高手臂，祝福商台：「成功，多增啲廣告，我哋為商業電台服務。」李我與蕭湘結婚逾71年，相依相守大半生，湘姨同樣是著名播音員，藝名「蕭湘」都是李我幫她所改，蕭湘於1959年加入商台，有「倫理小說之母」的稱號，兩夫婦在商台服務多年，貢獻良多，李我晚年身體不適，商台一直有照顧他的生活。

接着，湘姨聲線轉低沉，有感而發說：「對唔住呀，我講得嘢太多，因為本人都年紀老邁，我先夫99歲，人哋話加天地人3歲，佢已經102，而我呢，都唔係好後生，你哋估吓我今年幾多歲呀？估中有獎呀！我哋輕鬆一吓啫，老生90有2。」有來賓發出嘩嘩聲，湘姨說：「唔使嘩，我希望各位一樣咁長壽，好似我先夫咁，今日喪禮我哋應該笑呀，我哋話呢個係笑喪，所以，我哋做人呢，一定要向上、向前進，先會身體健康，尤其而家疫症咁猖狂嘅時候，我哋一定要打倒佢，各位要鍛煉身體，我哋多啲衞生常識，勤啲洗手勤啲飲水，我哋乜嘢都為自己向上。」

最後，湘姨感謝來賓在黃雨下出席喪禮，多次向大家道謝表達心意：「各位百忙中，仲要風雨淋漓之中嚟到呢度，為我嘅先夫見佢一面，多謝多謝，衷心的多謝。各位，而家深夜咁滯啦！」賓客中有人笑了，湘姨聞聲說：「我可能懵懵哋啦，而家係咪深夜？唔係，而家7點鐘傍晚時候，外面大雨淋漓，我驚大家冷親或者淋親，各位，多謝今日的出席，多謝各位咁有心，多謝多謝，衷心的多謝多謝，拜拜。」

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