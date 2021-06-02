有大乳牛之稱的蔡美蘭，因1993年參加亞姐得到最上鏡小姐而入行，不過發展平平。同亞視約滿後，蔡美蘭殺入影圈做艷星，拍《南洋第一邪降》外，更在三級片《藝壇照妖鏡之96應召名冊》作全裸演出。雖然一脫成名，但1997年因投資生意信錯人而淡出娛樂圈。相隔25年後，當年的蔡美蘭原來已轉行做歌手。

從蔡美蘭的facebook所見，她近年除了去不同社區會堂「登台」外，亦在自己音樂室舉行巡迴演唱會，更以「亞洲小姐歌影視紅星」身份接拍廣告。除此之外，她的facebook還放了很多生活照，包括跟朋友聚會、慶祝生日，以及去沙灘等的照片。從蔡美蘭貼出的沙灘照所見，着上背心及短褲的她在沙灘上擺出叉腰舉手騎呢pose，由於蔡美蘭的身形隨歲月發福，搔首弄姿時難免露出肚腩。其實蔡美蘭擺騎呢pose都不是第一次，早於1996年她在《南洋第一邪降》探班現場就在記者面前玩倒豎葱而搞到疑似露乳暈，事後蔡美蘭卻解釋胸上的是奶癬而不是乳暈。

另外，蔡美蘭在淡出娛圈後曾在2012參加《我要上ATV春晚》面試希望重投幕前，不過以唱歌表演參賽的她最後被foul，之後她又接受由陳啟泰主持的《亞姐百人》訪問，講述自己當年拍三級片原因：「嗰時好興，個個選（美）完之後有啲都會拍，好多人叫我拍，日日都有好多電話嚟。」雖然擁有突出上圍又以全裸演出，但蔡美蘭就表示自己不喜歡性感，期間又透露當年拍一套電影有50萬片酬，但拍5部電影中卻大約有兩至三部不能收足錢，僅收到3分2的片酬：「2日戲都可以話點點點，點解呢？因為我冇正式簽經理人。」

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