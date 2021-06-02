由赤楚衛二夥拍町田啟太的BL神劇《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》（處男魔法），去年10月在日本開播後大受歡迎，熱潮更一度吹到香港及台灣等地，令兩人憑住該劇上位做BL男神。

第58屆Galaxy Award昨日在東京舉行頒獎禮，《處男魔法》民意選為今次的My Best TV獎，赤楚衛二今日執到正到場領獎，其間更笑到見牙唔見眼，他更分享拍該劇時印象最深刻場面，就是第10集的一場擁抱戲份，自言跟劇中主角安達也有共通點，被問到如果能夠運用魔法，赤楚表示：「想飛上天空！很想在空中飛翔，眺望晚上的高速公路。」

多得《處男魔法》帶挈，赤楚衛二在去年11月推出的處男寫真集《A》反應極佳，觀乎Oricon公佈2021年上半年的寫真銷量排行榜，《A》以23,247本打入十大，佔上半年的最暢銷第八位，十甲中還有韓風男團JO1的首本寫真集《Progress》、人氣聲優江口拓也的新書《Choose Rule》，兩個男性單位分別排名第三及第七位，打破女星壟斷寫真榜的一貫傳統。至於2021上半年最賣得寫真集是日向坂46的《日向撮 Vol.01》，大賣逾12.8萬本，日向坂成員齊藤京子的處女作《珍藏的戀人》，亦賣出12.6萬本排名亞軍。

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