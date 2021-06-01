荷李活名導薩克薛達（Zack Snyder）的Netflix新片《不死喪軍》（Army of the Dead），上架即登上香港點播排行榜冠軍，全球各地也反應熱烈，成功打進Netflix原創電影的史上最高點擊十甲，累積觀看數字仍不斷上升。

《不死喪軍》講述美國爆發一場恐怖的喪屍浩劫，卡士稱不上吸引，較本地觀眾熟識只有《銀河守護隊》（Guardians of the Galaxy）男星戴夫巴蒂斯塔（Dave Bautista）、《柏鳥小姐的童幻世界》（Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children）青春女星艾拉珀內爾（Ella Purnell），以及日本男演員真田廣之，而片中出現的喪屍女王「Alpha Queen」，原來是由29歲特技女演員Athena Perample飾演，其真實樣貌被網民迅速起底。

《不死喪軍》劇情描述賭城爆發喪屍浩劫，而片中喪屍不僅有智慧，還有情感，當中喪屍女王以一身浮誇打扮登場，裝束上更有紅鑽，而且豐滿上圍展現出爆乳效果，據知演員為角色接受長時間特技化妝，喪屍女王全身有22塊假體，包括手臂、胸部及臉部均有矽膠，再加上假牙、假髮、隱形眼鏡，讓觀眾留下深刻印象。

Athena Perample本身是一位舞蹈員，10年前以特技演員身份參演美劇《歡樂合唱團》（Glee），之後再為電影《未來戰士：黑暗命運》（Terminator：Dark Fate）、Marvel劇集《WandaVision》任擔任替身，而《不死喪軍》卻是她首次以女演員身份演出，雖然未能露出真面目，但成功引起網民注意，並到她的IG留言支持，擁有金色長髮的Athena Perample樣貌甜美，她不時分享射擊、練拳的照片及短片，靠健身來維持完美身段。

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