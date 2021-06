荷李活名導薩克薛達(Zack Snyder)的Netflix新片《不死喪軍》(Army of the Dead),上架即登上香港點播排行榜冠軍,全球各地也反應熱烈,成功打進Netflix原創電影的史上最高點擊十甲,累積觀看數字仍不斷上升。

《不死喪軍》講述美國爆發一場恐怖的喪屍浩劫,卡士稱不上吸引,較本地觀眾熟識只有《銀河守護隊》(Guardians of the Galaxy)男星戴夫巴蒂斯塔(Dave Bautista)、《柏鳥小姐的童幻世界》(Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children)青春女星艾拉珀內爾(Ella Purnell),以及日本男演員真田廣之,而片中出現的喪屍女王「Alpha Queen」,原來是由29歲特技女演員Athena Perample飾演,其真實樣貌被網民迅速起底。

《不死喪軍》劇情描述賭城爆發喪屍浩劫,而片中喪屍不僅有智慧,還有情感,當中喪屍女王以一身浮誇打扮登場,裝束上更有紅鑽,而且豐滿上圍展現出爆乳效果,據知演員為角色接受長時間特技化妝,喪屍女王全身有22塊假體,包括手臂、胸部及臉部均有矽膠,再加上假牙、假髮、隱形眼鏡,讓觀眾留下深刻印象。

Athena Perample本身是一位舞蹈員,10年前以特技演員身份參演美劇《歡樂合唱團》(Glee),之後再為電影《未來戰士:黑暗命運》(Terminator:Dark Fate)、Marvel劇集《WandaVision》任擔任替身,而《不死喪軍》卻是她首次以女演員身份演出,雖然未能露出真面目,但成功引起網民注意,並到她的IG留言支持,擁有金色長髮的Athena Perample樣貌甜美,她不時分享射擊、練拳的照片及短片,靠健身來維持完美身段。

