近年經常留在大陸搵人仔（人民幣）的鄧紫棋（G.E.M.），日前在北京衛視的節目《沸騰之夜》中，唱出三首她的歌曲《光年之外》、《句號》和《超能力》，載歌載舞落力演出。不過細心看及聽她唱的三首歌的歌詞，不難發現，她將一些疑似敏感字眼改了歌詞，如「亂世」改成「巒石」、「哀悼」改成「愛道」、而「爆炸」改成「包紥」，疑似自我審查。其實去年容祖兒已有先例，她在東方衛視節目中，跟「硬糖少女303」成員希林娜依·高合唱張惠妹歌曲《母系社會》時，歌詞亦都被閹割，改到體無完膚，有指大陸出於審查和「傳播正能量」，各節目組均針對歌詞進行修改。

G.E.M.早前推出新歌《超能力》，還找來的士陳（陳偉霆）幫她拍MV。日前她在北京衛視節目《沸騰之夜》中，唱出三首歌，而三首歌她都靜雞雞改了歌詞。如《超能力》的歌詞中，原本是「原地爆炸」改成「原地包紥」，還有一句歌詞「你炸到我心碎成了煙花」，將個「炸」字改成「紥」，變成「你紥到我心碎成了煙花」。

至於另一首歌《光年之外》，她將歌詞中「亂世」改成「巒石」，歌曲中共有三句歌詞被改，包括「緣份讓我們相遇『巒石』以外」、「相遇『巒石』以外危難中相愛」及「『巒石』以外是純粹的相擁」。至於《句號》一曲，同樣被改歌詞，將「哀悼」改成「愛道」，令歌詞變成「窗外不願飛的蜂鳥，也在愛道」。有大陸網民都聽得出歌詞有別，更以為是字幕打錯字，紛紛留言︰「鄧紫棋全開麥live穩，但是這個字幕好多錯」、「歌詞打錯了，哀悼！」

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