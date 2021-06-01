踏入6月分，相信各位女士已經努力修身，蠢蠢欲動準備迎接和陽光玩遊戲的日子。但要在一大班朋友面前成為亮點，除了展示你的美好身段之外，配合一件色彩鮮艷，款式時尚合潮流的泳衣，更能讓你自信爆燈，引起全場艷羨的目光，成為眾人焦點！

糖果色系泳裝

要找最新最貼近潮流趨勢的泳衣款式，其中最佳的方法當然是參考明星及KOL們的泳衣穿搭！近日搶先po出性感誘人泳裝照的張曦雯和好友Angel Chu，二人分別以火辣辣的大紅色比堅尼與鮮黃色泳裝成功搶盡話題！兩位的泳衣款式以亮眼色調為主，上衣設計除了有簡單的荷葉邊點綴外，整體感覺也是健康時尚。這類純色系的泳衣，着重剪材和線條感，因此身形平均的女生會比較容易駕馭簡約素色設計的泳衣。

遠在意大利的時尚博主Chiara Ferragni，最近產後以光速修身後，馬上在Instagram展示多張比堅尼泳裝照。Chiara身穿來自意大利著名泳衣品牌Calzedonia的糖果色系粉紫色比堅尼，顏色時尚又富少女氣息。

另一邊廂Hailey Bieber亦以糖果粉紅色比堅尼登場，其健康膚色配合嬌小身形，加上超高叉比堅尼泳褲設計，為今季的泳裝潮流添上新點子。

連身印花泳衣

最近經常涉獵時尚圈的世界排名第二網球手大板直美，與泳衣品牌Frankies Bikini推出合作系列，直美親身示範多款one piece印花泳衣，用色大膽，設計走時尚線條美。直美更完美演繹出以古銅色膚色穿上螢光色系的獨特時尚感！

反光metallic 泳裝

另外金屬物料泳裝亦將會是今季大熱之選！喜愛展示其超豐滿身形的Kylie Jenner，最近不但傳出將會推出個人泳衣品牌的消息，她自己亦密密在Instagram大show不同的大膽性感的泳衣照。照片中超搶眼的銀色金屬物料配超高腰比堅尼，更為她帶來過千萬的點讚。金屬和光身物料泳衣，不但感覺性感有型，而且在太陽光底下的反光效果，絕對能令你吸引到全場目光。

七彩圖案比堅尼

七彩繽紛的印花圖案，一直是泳裝界的熱門設計，今年彩色圖案款式一樣氣勢如紅，各大小品牌亦相繼推出不同七彩圖案的選擇，而且傳統比堅尼裝已有回歸趨勢，以下的選擇相信能為大家找到性感活潑的潮流泳裝！

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