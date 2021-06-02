由吳君如監製、根據殘奧徑賽⾦牌得主蘇樺偉真⼈真事改編的電影《媽媽的神奇⼩⼦》預計於今年8月在香港上映。在上映前夕，先傳來喜訊，《媽媽》先後獲邀參加3個影展，包括：第23屆意⼤利烏甸尼遠東國際電影節競賽單元、競逐新導演獎（White Mulberry Award），及於光芒乍現：香港電影新動⼒（Hong Kong New Talents）單元放映，還入圍第18屆⻄班牙比克（巴塞隆拿）亞洲夏⽇電影節競賽單元，及成為第20屆紐約亞洲電影節參展作品。

其中《遠東國際電影節》主席Sabrina Baracetti更對電影及演員作出⾼度評價：「詳細了解過蘇樺偉的真實故事後，對我來說是⼀個很神奇的發現。吳君如扮演⺟親的⾓⾊非常重要，我⼀直認為她是⼀位了不起的演員。這部電影非常感⼈和動⼈，特別是在描述訓練過程時令我看得哭了。」

⾝為監製兼主演的君如知道這消息後，當然感動開⼼：「呢部電影係講⼀個輸在起跑線嘅⼈點喺⼈⽣上追番上嚟，我覺得而家全世界都好需要呢種正能量，我哋團隊好開⼼可以製作到呢部電影，帶畀全世界嘅觀眾，係⼀個perfect timing。」⽽導演尹志⽂亦為感到開⼼和榮幸，男主⾓阿炳還說：「因為疫情關係唔可以親赴當地出席，但係都希望各地觀眾睇得享受同感受到當中嗰份情同熱⾎。」

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）