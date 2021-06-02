韓劇《茶煲阿四》的39歲女星韓藝瑟，上月公開認戀比自己年輕10歲、曾主演《好運羅曼史》、《在燃燒的黑暗中》等話劇的男星柳成宰。不過男友遭資深娛樂記者兼YouTuber金龍浩（音譯）爆料是夜場男公關，韓藝瑟已第一時間反擊對方編寫小說，之後又開直播爆seed。

非法夜店相識

而韓媒《Dispatch》今日就加碼爆料，指柳成宰的確曾做過牛郎及曾被包養。有韓藝瑟的友人A某表示，沒想過韓藝瑟會隱瞞男方的過去，又指事件總有一天會被公開，因此以為韓藝瑟會像平時一樣坦白承認。

據知柳成宰去年在首爾清潭洞一間非法經營的卡拉OK場所認識韓藝瑟，該場所只持有一般餐廳牌照，因此是非法在店內設置卡拉OK設備及提供男接待員的服務。雖然當男公關不是犯法，但如果與客人有金錢上的性關係就是犯法。有爆料者B某就表示，柳成宰比起當男公關，更接近是尋找包養的性質。

跟公司鬧不和

另外，爆料者C某指柳成宰曾多次被有夫之婦和失婚女包養，C某更公開相關照片，指柳成宰去年9月與韓藝瑟拍拖後已辭去夜場的工作。另外有相關人士又指，韓藝瑟曾為了替男友洗底而希望讓他以演員身份出道，因此與前事務所出現分歧。而韓藝瑟的新事務所就回應：「報道的內容並非事實，請大家停止對演員私生活的惡意猜測。」

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