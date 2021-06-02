人氣男團MIRROR的3位成員盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）與陳卓賢（Ian）今日出席活動做健康精神大使，正在拍攝《假冒女團》的Anson Lo更一臉倦容，三子直言感恩多工作在身，希望大家能夠看到他們的努力，不過忙碌工作背後，他們有不同程度的壓力，現場他們更示範精神健康操，又分享各自減壓方法，Ian選擇搵家人朋友陪伴，Edan則喜歡找別人做聆聽者。

提到姜濤早前壓力爆煲令人擔心，經放假後近日已投入工作，並在IG搞笑報平安，Edan說：「佢OK嘅，我相信大家嘅心理狀況都幾好嘅，都面對到壓力嘅。 」Anson Lo則說：「姜濤好需要私人空間，係要一個人去諗嘢，通常一開始有壓力都唔好不停去鼓勵佢，等佢靜落嚟一陣先，當佢情緒好咗先去陪伴會好啲。」Ian指姜濤只是工作太忙兼太攰，休息一下，現在比以前開朗。

至於有指Anson Lo粉絲內訌，有fans投訴歌迷會會長Annie帳目不清，疑玩弄權力及中飽私囊等多宗罪，Anson Lo表示經理人花姐有跟他提及事件，他認為：「每個人都有唔同意見，每個人對與錯嘅睇法都唔同，希望大家一團和氣。」問到會否親自出面調停？Anson Lo說：「喺社交平台已講過，唔係太喜歡見到人鬧交，希望盡快有解決方法，相信我嘅fans好乖。公司已經處理緊。」

本月9日是Ian的生日，他笑指早排工作時，得知自己原來跟唐老鴨同日生日，大感開心，他更獲贈滿屋唐老鴨公仔。他說：「生日要開工，可以喺工作中度過係好開心，又有多人陪，其實簡簡單單同屋企人食飯已經足夠。」問到女友盧慧敏有何表示？Ian說：「我哋唔係節日感好重嘅人，相信生日快樂都有句嘅。」

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