疫情未明朗,政府催谷打疫苗,港大公共衞生學院講座教授林大慶,日前表示本港疫苗接種率近乎世界最低水平,港人應感到羞恥。此番言論引發敢言的鄭中基,昨日在fb出post狂轟,鄭中基以「市民鄭先生」的身份發公開信,直斥對方不負責任,指港人之所以選擇暫時不打疫苗,本身存在不少原因:「有因為身體不適合的,有對疫苗有沒有信心的,有因為政府話賠唔賠的,也有人是家庭的唯一支柱,希望觀察多一陣子的。這些人並不是選擇不打,而是選擇睇定啲,穩陣啲之後才決定。這些人是否要feel ashamed(感到羞恥)?身體狀況不適合都要感到羞恥?擔心自己和家人健康同生活,都要感到羞恥?」

鄭中基又指林大慶作為打手,他不認同其中理據:「作為一個大學教授,講一大堆不負責任嘅廢話,仲要怪責香港人?你嘅理據就係香港有咁多疫苗你哋都唔打,咁係咪即係等於有得食唔食罪大惡極呀?打手你都做唔掂,點做教授?You should be fxxking ashamed of yourselves, you’re real piece of shxx. 完。」