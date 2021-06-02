曾演出韓劇《原來是美男》的39歲女星金娜怜（前譯：金娜英），前年宣佈和結婚不到四年的圈外老公離婚，並獨自撫養兩名分別近5歲和下月3歲的兒子。離婚後的金娜怜近年轉戰時裝界，更被封為「時尚教主」，她今日更公開其施打疫苗後的日誌，直言初頭擔心會很痛，但睡一覺後，除了頭有點重外，其他狀況都好好。

沒有發燒的情況

金娜怜大讚醫護人員很親切，令她十分感動，就連兩名兒子都想打埋一份。同時她又在IG限時動態上載打針時的相片，打完第一劑疫苗的她透露雖然曾聽說會睡到一半出現不舒服的狀態，但幸好她最終亦能好好安睡，而且打完針後亦沒有出現發燒的情況。除了金娜怜外，闊太金晶恩早前在港亦有打疫苗，而出櫃男星洪錫天、搖滾樂團紫雨林的主唱亦有打疫苗。

7月有望唔戴口罩

而南韓政府和香港一樣，為催谷市民打針，當地政府計劃讓完成打疫苗的市民享有特定防疫措施優待，當中6月起不限制與直系親屬的聚會，7月起更有機會不需要在室外戴上口罩。南韓政府預計在兩個月內將會有7成市民完成接種，所以10月起可以重新調整防疫措施，讓大眾可以恢復日常生活。

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