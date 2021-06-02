由韓國女星朴寶英孖男星徐仁國主演的tvN新劇《某一天滅亡來到我家門前》目前正在韓國熱播中，當中香港劇迷可於「Now劇集Express」上追看。而兩位主角日前就接受傳媒訪問，兩人首度合作，對於聽到有機會與對方合作時有何感覺？朴寶英就說：「這點…已經說過很多遍，我心想『終於遇上他了』，我覺得總有一天會跟他合作，而在這部電視劇遇上他了。很期待，因為他在之前的作品中展現的面貌都充滿魅力，這次由他飾演滅亡的話，會演繹出怎麼的滅亡呢，我對此非常好奇和期待。」

開心能合作

而合作期間，兩人是否有擦出火花，徐仁國說：「我一開始聽到朴寶英會演出這部作品時，非常開心，我想『和寶英合作的話，一定會很有趣』，而且我一直都想跟她合作一次，特別是《滅亡》這部作品，看劇本時真的覺得非常有趣。在這部作品當中，由朴寶英飾演卓東景，由我飾演滅亡，兩人合作，從這個故事展開的想像，本身就很有趣，所以非常期待！」

喜歡奇幻劇

徐仁國表示自己也喜歡奇幻題材的愛情劇，朴寶英則笑言雖然她之前一直不認喜歡，但現在好像的確喜歡上了：「看我過去的演出作品列表時，雖然我一直否認並對其他人說：『不，我之前都是選有趣的題材去拍』，但回想起來，原來那些有趣題材全都是奇幻作品，所以經過今次演出後得出結論，我承認了，我其實是非常喜歡奇幻作品。」徐仁國亦補充：「我也非常喜歡奇幻愛情作品，雖然我也喜歡那種超越現實，關於超能力的奇幻作品，但也非常喜歡以傳統奇幻題材為背景的愛情故事，我們在現實無法想像、出現的東西，在全新的背景講述在世界真正滅亡後的背景下發生的愛情故事，我非常喜歡這種題材。」

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