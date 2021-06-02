余香凝上月剖腹誕6.5磅B女Clare後，留守家中坐月，新手媽咪相隔一個多星期，今日再現身社交網，她透露自生B以來，未試過連續瞓到3個鐘，對愛睡的她來說，睡眠不足甚為痛苦。不過，余香凝望着愛女，痛苦都煙消雲散，加上其好姊妹兼好拍檔廖子妤上門探B，且幫手餵奶，令余香凝的坐月生活將會過得愉快。

廖子妤今日貼探B相，相中她抱着Clare餵奶，媽咪余香凝在旁笑着看守，場面與她們合演的電影《骨妹》其中一幕相似。廖子妤亦有貼相「回憶」。廖子妤留言笑余香凝：「你去玩啦，我湊B。」呼應她們在電影中的劇情，共同照顧初生兒。

至於余香凝較早前出post指：「對於喜歡睡覺的我來說，缺乏睡眠確實很痛苦，但原來妳會把這痛苦變成幸福。從（Clare）一出生在醫院到回家我都未有連續睡到3個小時，可是我一點都不累，半夜聽到妳有些小動靜就9秒9起床，在漆黑中開一盞小燈，寂靜的環境下抱着妳，聽着妳在食奶奶的呼吸聲（偶然有爸B的打呼聲），這世界彷彿只有妳和我，看到妳食飽了滿足的樣子，沒有東西比這個更幸福。」她更搞笑補一句「無咩事我返出去湊女先」。

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