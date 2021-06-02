現年49歲的歌手湯寶如（湯記），早前接受馬浚偉主持的港台節目《同理‧繼續傾》錄音訪問，節目前日播出。湯記大談往日媽媽管教嚴厲，以及兒子曾因專注力不足要食藥，影響他沒有胃口，最終要停藥。

馬浚偉在節目中透露已有七、八年沒見湯寶如，兩人在節目中談及湯記成長經歷，尤其當醫生的媽媽管教甚嚴，湯記指一直夢想當教師，但媽媽想她做一些專業職業。湯記感壓力亦是來自媽媽，她說︰「嗰時考唔到90分會鬧，有次得98分，佢會話我『你冇溫書，唔記得寫句號？老師冇教你咩？你冇留心聽書』，佢係好認真、好嚴。」她坦言在高壓下，她才反叛的去參加新秀歌唱比賽，「係先斬後奏，點知入到5強，當時我冇諗過唱歌會成為我嘅職業。」入行後，因為工作經常夜歸，被媽媽要求她搬出去住，她說︰「未聽過阿媽要個女搬出去，佢話你都搵到錢，就自己搬出去唔好嘈住我，當時我真係喊咗，要自己照顧自己。」湯寶如當年在寶麗金賣盤後，曾暫別樂壇，當時她去進修，報讀犯罪心理學及特殊教育課程。

談到香港教育制度，湯記坦言︰「我覺得香港嘅教育唔係好妥，因為我個仔係讀名校，佢好辛苦，日日做功課到晚上11點。」她指今年13歲的兒子，在幼稚園升小一時，發現有專注力不足，求醫後一度要食藥，她說︰「佢同我講『媽咪我唔想再食個啲藥，食完我冇胃口，而且幫唔到我，我記唔到嘢』我都發現佢過段時間真係呆，又冇胃口，佢唔食藥反而諗嘢快啲，而家已經停咗藥。」提到她的男友知道兒子有專注力不足時好落魄。湯記更指有一次因為好嬲，對兒子說了不該說的話，她說︰「我曾經試過，嬲起上嚟話『你有專注力不足』，之後好後悔，同阿仔講返唔好意思，話佢知你大個咗就冇事，要慢慢鼓勵佢，要提醒佢。」

其實湯寶如未入行前，曾當幼稚園教師，她於1990年參加第九屆新秀歌唱大賽而入行，當年她與劉小慧、黎瑞恩被稱「寶麗金三小花」。湯記因與張學友合唱《相思風雨中》而為人熟悉，先後推出金曲有《感冒》、《緣份的天空》等。1998年她約滿寶麗金後，一度暫別樂壇，2007年8月她與圈外男友誕下兒子，兩人共識不會結婚。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）