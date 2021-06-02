余文樂去年因疫情一直留台灣，陪伴老婆王棠云及一對仔女，去年他曾離開台灣到大陸搵人仔。離港一年多的余文樂，原來最近靜悄悄返港，上周五晚到西九參加百人派對，被讀者馬先生透過「爆相爆片」直擊，當晚在西九文化區一間餐廳內，正舉行超過200人的party，很多人均沒有戴口罩，戴cap帽的余文樂亦在場狂歡，更目睹余文樂沒戴口罩在場內遊走兼室內吸煙，由於過百賓客於晚上10時後仍聚集除罩熱舞，疑違反法例，有人報警投訴。

余文樂場內吸煙

據讀者馬先生在現場目擊，上周五一間餐廳內舉行Party，場內有4張枱是VIP區，他說︰「見到余文樂同林建億（王愛倫之子）都在場。」從讀者提供的「爆相爆片」，見到余文樂在室內吸煙，馬先生又指當晚現場接近200多人，幾乎逼爆餐廳，他更謂︰「現場大部份嚟玩嘅人都冇戴口罩，職員就有戴口罩。」

據他提供的影片及相片可見，場內聚集人數眾多，完全沒有保持社交距離，眾人在勁歌熱舞，場內男女幾乎身貼身，疑違反《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》。馬先生表示當晚大約11點左右，場內音樂突然停止，「當時餐廳外亦有途人經過，估計有人投訴，大約11點左右約有五名警員到場，跟餐廳職員了解。」他又指同一時間有人打開餐廳玻璃門及另一度側門，有不少客人紛紛離開現場，行出餐廳外的海旁空地。

根據該餐廳貼出的告示，顯示該餐廳應該屬於「疫苗氣泡」防疫措施中的B類，告示只顯示每4人一枱，堂食營業至晚上10點，而宴會人數限於20人。據律政司網頁顯示，指「公眾地方是公眾人士可以不時進入的地方。即使是私人物業，如果公眾人士可以不時進入，例如食肆、酒吧及戲院等，就會符合公眾地方的定義。」換言之，餐廳開包場Party亦有機會觸犯限聚令。

無罩百人Party

事後《蘋果》曾到該餐廳了解此事，向職員查詢有關上周五餐廳內是否開party，當時一名男職員說︰「上個禮拜五開party？係，有咩幫到你呢？」當記者再問該職員當晚是否有警方到場？男職員說︰「我問返同事先，唔係好清楚。」之後《蘋果》致電該餐廳，改由另一名男負責人回覆，問到當晚是否有人開「無罩百人Party」？場內疑有過百名客人沒戴口罩、有人更在場內吸煙，以及有否被警方檢控等問題，該名男負責人並無正面回答，只說︰「我哋本身日日都有開門。」最後他以不太清楚為由，指要交由餐廳老闆回覆，但至今仍未有回覆。

而《蘋果》亦向警察公共關係科查詢，當晚警方是否收到有人報警投訴？有否就餐廳及現場客人疑違例作出檢控？警察公共關係科回覆︰「警方於5月28日晚上約11時接獲報案，指西九文化區內一食肆懷疑舉辦派對，現場有食客聚集，懷疑違反《預防及控制疾病規例》。人員接報到場，發現該食肆已停止營業，職員正在準備關門，店內已沒有顧客。經初步調查，沒有人被捕或被票控。要防止疫情擴散，除了執法，市民自律亦非常重要。警方呼籲市民遵守規例，並提醒身邊人守法，在目前公共衞生面臨威脅的時候，共同為抗疫工作努力。」

本報亦向大律師陸偉雄查詢，該餐廳當晚開party的情況，有否觸犯法例，他說︰「要睇餐廳是否營業中，有客人仍可進出，如果係私人聚會，未必觸犯第599條例。而好多時警方接到投訴到場時，可能場內人士已經走晒，所以較難執法。至於場內吸煙，通常在公眾場所嘅室內吸煙，屬於犯法，但要視乎室內地方屬邊一類空間。」

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