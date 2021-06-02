ViuTV真人騷《中女唔易做》最新一集講到平日靠把靚聲搵食、現年44歲的康子妮，以及已42歲的楊思琦試做新工，康子妮到連鎖米線店做店員，而楊思琦則到生果店幫手打散工。

櫃桶夾手要報工傷

換上員工制服、戴着口罩的康子妮今集要在外賣部工作，由熟手的員工教曉她工作流程，惟康子妮記性麻麻，包外賣時經常要問其他員工要加甚麼。

推着滿滿一車外賣到店外給客人的康子妮，笑言自己似推着點心車，她在門外叫號碼等客攞外賣，但因為一時沒睇清楚客人單據的號碼畀錯外賣，幸好最後成功補鑊，避免出錯。另一方面，雖然康子妮有認真對order是否執齊，但由為速度不夠快，加上有點雞手鴨腳，不時見她被同事催促、顧客難免會等得不耐煩而黑面。而她開櫃桶攞外賣袋時，疑因心急閂櫃桶而被夾到手，康子妮忍不住慘叫，更自言自語地表示：「夾死呀！我要claim工傷。」

她事後坦言：「我諗我唔做得長囉，因為我可能頂唔住啲人嘅面口，聽到有啲姐姐喺度講：『喂，我頂唔順喇！』，另一個話『都要頂㗎啦！』之後有人嘆氣咁樣。我發現佢哋嗰個能耐好高，我更加respect呢個行業嘅人。」

街頭嗌到聲沙

至於楊思琦在生果店打工，她主動sell客，可惜對生果的知識不足，加上太過主動，導致她初期未能成功賣出生果。經老闆指點後，楊思琦終於開到單做生意，表現開心。後來節目組安排一個客人到場「考」楊思琦，雖然她落力滿足客人的要求，但客人最後都無被楊思琦𠱁到。

在節目後半段，楊思琦先做KOL，拍片sell生果，不過她掛住食，效果一般，之後隨生果店老闆到街頭派柑，以獲取街坊到社交平台關注及畀like店舖，楊思琦坦言以為免費派生果只是easy job，可惜不是太多人落叠，楊思琦嗌到聲都沙，後來更向導演表示自己要舉白旗，十分陰功。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）