去年「藍血界KOL」曹永廉為救黃翠如有份主演電視劇收視，疑在FB群組「Save HK」用自己賬號留言「黃翠如不是黃屍」，更留言「直頭係自己友」來幫翠如認證身份。

雖然得到曹永廉認証，但翠如一直避談「顏色」問題，不過日前她在IG分享生活時，就share一條與蕭正楠擺出「四、六」手勢的短片，搞到網民認不住問：「嘩，點對得住你哋老友forever Cheap？」

翠如早前在IG解釋自己做運動的原因之餘，更貼出連日來早上與老公蕭正楠去跑步時照片和短片，不過當貼到第4日短片時，片中翠如一直舉着「四」字手勢，而在旁的蕭正楠則解釋說：「今日係第4日，06起身，跑5K幾……」

由於蕭正楠邊講時邊做手勢，故講到「6點起身」時，他的「六」字手勢正好與翠如的「四」字搭上，有網民見狀即紛紛留言聲稱要「保護手足」，亦有人反問：「嘩，點對得住你哋老友forever cheap呀？」令網民聯想起翠如讀中六時曾接受《鏗鏘集》訪問，當時她講述自己對六四事件看法，更說：「自己嘅兵隊將自己國家未來嘅棟樑一個一個咁殺死，佢哋應該反思返之前五四運動發生嘅嘢，唔應該再畀呢個歷史循環。」

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