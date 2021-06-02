大姐明林建明人緣好，朋友多，更跟阿姐級的汪明荃、鄭裕玲、毛舜筠、鍾慧冰和曾華倩等好友吹水吹到組成「至八會」，八盡娛樂圈大小事務。

「呢個名其實係我改。過時過節小朋友咁，你送禮物畀我，我送禮物畀你，食飯開開心心咁。」大姐明提到自己改名時有點沾沾自喜；不過，當記者提到早前嘟嘟公然在商台節目篤爆大姐明交換禮物送自己簽名相，直指她是至八會最cheap一個時，大姐明即時黑面：「首先我想請嘟嘟有心理準備，我準備發律師信畀佢；第二，你哋好唔公道，點解你唔問番我呢邊反應呢？單方面咁講出嚟，其實真係好影響我形象……」說話至此，大姐明終忍唔住笑出來，然後繼續為自己平反。

「其實都係嬉戲娛樂，我覺得大家成班姊妹，乜都有啦，有啲乜嘢特別嘢送啫，純粹玩同開心嘅心態，等佢哋有啲驚喜。咁我真係覺得我相片係無價寶喎，去到現階段，上海、馬來西亞，仲有人上網買我嘅相，禮物cheap唔cheap，睇你觀點與角度，我亦都唔認為佢送出嚟嘅嘢係幾咁矜貴囉！」

資深傳媒人查小欣曾是至八會會員，但傳聞她不守會規開咪爆料，結果被踢出局，大姐明直認：「由day one開始到而家，我哋會員唔止佢一個出局（還有馮美基和寇鴻萍等）；第二，逢親女人多就是非多，有好多事情發生，就唔係單一事件，一定係好多原因，好多理由，但全部嘢唔關我事，唔係我主宰，我就冇反對咁解，係有人提出，實際係點，因為呢度講呢度散，唔可以周圍講。」

一班至八會會員中，大姐明跟鍾慧冰最老友，老友到心甘情願幫對方剪腳甲，連自己身邊至親都未必做得到。

大姐明解釋：「鍾慧冰當時有病（2016年患上脈管炎險癱），佢個病好奇怪，好大鑊，分分鐘死，好在佢好積極去治療，但都好弱。咁我自己其實都有小小問題，我有潔癖，又有小小強迫症，我探佢時，見佢腳甲好肉酸、好污糟、好核突，咁我唔抵得，我就好鍾意修甲，之前我周圍叫人畀我修都唔肯畀，連我先生都唔肯……」

說起來的確有點變態，大姐明對污污糟糟的腳甲情有獨鍾，直指修腳甲令她有莫大滿足感：「其實我多謝佢畀機會我，係嗰次啫……大家都有啲問題嘅，哈哈！」

鍾慧冰之外，余慕蓮（魚毛）都是大姐明相識多年的老友記兼「旅行鐵腳」，不過曾經有一次，大姐明孖魚毛搭郵輪時就搞喊魚毛，令到魚毛極不開心。

講起當年事件，大姐明又係得啖笑：「嗰次係佢第一次坐郵輪，坐郵輪係另一樣課題，同你去旅行有導遊係唔同，去郵輪係好relax，自己鍾意做乜就做乜，唔會限定，未必有節目，坐喺度望吓個海、飲杯嘢、聽吓歌都得㗎嘛！咁魚毛就唔明白，佢當咗坐郵輪好似一般旅遊咁，要安排晒好豐富嘅節目，然後要有人成日陪住佢。嗰次我同佢同房，我自己一早出咗嚟食早餐，食完早餐佢就嚟，咁我已經食完，諗住起身，佢就諗住坐低同我一齊食，我就衰格話：『你唔好坐落嚟。』其實我意思係因為我走，隔籬枱都係我哋團友，我話不如你去嗰邊，佢就愕咗然，跟住行開，原來坐埋一角喊！」

大姐明細問之下，才知道魚毛不喜歡其他團友，又以為大姐明不理睬她，所以匿埋一邊落淚，「我解釋佢聽，我自己都有自己想做嘅嘢，但佢都好嘢、好叻、好醒，第日我見佢喺房，佢自己識打發時間，佢喺房做咩呢？就係將舊嘅電話簿抄去新嘅電話簿，成件事就係咁之嘛，佢明，即刻轉變，亦都明白事理。之後我哋都有去印度同一啲地方旅行，不過郵輪佢去完嗰次之後，話以後都唔會去。」

入行將近半個世紀，相識遍天下的大姐明，可曾試過被朋友出賣？朋友變成仇人？

「仇人未至於，有時有啲我嬲佢，但我好快放低同無視佢，唔再理，因為唔值得囉。出賣都有試過一次，當其時我嘗試咗乜嘢叫心痛，第一次試過，真係個心乸住痛，幾緊要呀。有個女性朋友，我真係對佢好到不得了，成件事我唔係好記得，譬如我幫佢或者我畀錢佢，佢反而喺街唱話我攞佢錢……一個女導演，之前同呢個人幾年都出雙入對，直頭傳我同佢同性戀，其實唔係㗎，係好好朋友，但後期唔知佢做乜鬼，成個人變晒。本來佢去咗另一個地方工作，後期又返番嚟，返嚟時就需要人哋幫助，咁我各方面無論搵工，一切嘢做得就盡力做，點知最後佢講咗反話，好心痛囉，我直頭打電話同佢對質㗎！（可有再碰到此人？）冇喇，呢啲人見到我都唔敢抬高頭，因為佢哋知道自己理虧，同埋自己錯囉！」

雖然大姐明未肯透露姓甚名誰，但網上不難發現她跟鄧麗君同性緋聞女導演麥靈芝，曾經過從甚密，但隨着鄧麗君1995年離世，麥靈芝亦隨之人間蒸發。

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