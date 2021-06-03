今年政府買下東京奧運播映權，讓香港5家持牌電視台播放賽事，今日有線電視在荃灣公司內為東奧宣傳，由主席邱達昌率領體育組團隊，啟動倒數50日，有線新聞和體育部均會派員到東京直擊。

梁諾妍、楊思琦、余潔滢及一眾有線演員現身記者會，楊思琦曾在2008年到北京採訪奧運，有所經驗，不過今年則會留港，或會參與做嘉賓主持，正在補習資訊。在奧運項目中，思琦最喜歡睇體操項目，欣賞別人身輕如燕般，非常有吸引力。思琦育有一子一女，她認為小朋友在運動方面一般，最緊要強身健體，閒來會與長女在家中進行拉筋活動，至於幼子則太細不便外出：「出細十幾個月都喺家中度，換着以前家姐時已返學前班，惟有屋企自己教育啦。」

余潔滢姐姐余香凝成為新手媽媽，十分繁忙，她說：「家姐忙湊女同餵奶，已經上手，但餵人奶夜晚都要起身，不過佢會補眠。」余潔滢眼見BB好得意，無奈未能幫忙：「我幫唔到手，抱BB都高低膊好唔自然。」並表示現年24歲年紀尚輕，不急於結婚生仔。

有線體育頻道總監蔡富華透露新聞部和體育組一共會派四至六人到當地採訪，七月初出發，由於大會規限嚴謹，有很多資訊未能落實。他不希望東奧取消，現階段只能盡量籌備節目， 並說：「今次有線不惜工本，花費過千萬製作費，打造奧運台，奧運期間除咗新聞同政府規定兒童節目外，其他都會讓路。」並會製作連串特備節目，宣揚奧運冷知識及歷史，主持陣容以體壇專業為主。

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