【爆相爆片】余文樂跟台灣皮帶大王王東生的千金王棠云結婚成為「台灣女婿」後，一家四口大部份時間留在台灣生活，但前日他忽然自爆原來三年前曾患上驚恐症，並於近日再度復發，令他情緒低落。但另一邊廂，有《蘋果》讀者目睹余文樂上周五原來已身處香港，參加在西九某餐廳內一個約200人的大型party，赴派對的人不但疑違反限聚令沒遵守社交距離兼脫下口罩跳舞，余文樂亦同樣無視防疫措施脫下口罩，公然在場內吸煙狂歡。

余文樂自2017年與王棠云結婚後，大部份時間都選擇留在台灣，有指他更花了約7,000萬港元於台北買入豪宅安置家人，並不時在社交網大晒家庭照，生活寫意。但前日余文樂忽然在Ig限時動態自爆三年前患上驚恐症：「我三年前突然在飛機上很害怕，然後手腳發麻，呼吸不了，我感覺快要死，所以我衝去了找空姐說，我不行，我要回去，我不要飛了。」幸好機上有位外國醫生，對方給他鎮靜劑才順利完成航程。後來余文樂經證實是患驚恐症，定期吃了一年藥後原以為康復，但近日又再復發：「很害怕，我怕我以後都好不起來。」不過最後他仍相信終能克服。

正當余文樂自爆驚恐症復發，原來離港一年多的他近日已靜靜雞回來香港，讀者馬先生透過《蘋果》的「爆相爆片」，指余文樂上周五（5月28日）到西九文化區一間餐廳參加一個大型party，同場還有前港姐王愛倫兒子林建億。馬先生指派對一度有接近200多人，幾乎逼爆餐廳，余文樂與不少在場人士皆漠視防疫措施，沒戴口罩︰「現場大部份嚟玩嘅人都冇戴口罩，職員就有戴口罩。」

警察到場客人四散

據馬先生提供的影片及相片可見，不少為外籍人士，在勁歌熱舞下場內的男女幾乎身貼身，當然未能保持社交距離，疑違反《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》。而余文樂除了沒戴口罩外，由馬先生提供的相片中更見他竟在場內公然吸煙，疑違反《吸煙（公眾衞生）條例》，實在錯上加錯。

馬先生表示當晚大約11點，場內的音樂突然停止︰「餐廳外有途人經過，估計有人投訴，大約11點約有五名警員到場，跟餐廳職員了解。」他指同一時間有客人從餐廳另一門口紛紛離場。該餐廳貼出告示顯示他們應屬於「疫苗氣泡」防疫措施中的B類，告示列出限定四人一枱、堂食營業至晚上10時及宴會人數限於20人，而據律政司網頁顯示，餐廳屬於公眾地方，因此即使餐廳開包場party亦有機會觸犯限聚令。

「沒有人被捕或票控」

事後《蘋果》曾到該餐廳向職員查詢上周五餐廳內是否開party，當時一名男職員說︰「係，有咩幫到你呢？」當記者再問到當晚是否有警方到場，男職員即封嘴。之後《蘋果》致電該餐廳查問上周五是否開「無罩百人party」、有過百客人沒戴口罩及更有人在場內吸煙，以及有否被警方檢控等問題，另一名男負責人無正面回應，又指要交由老闆回答，但至截稿前仍未有回覆。

《蘋果》亦向警察公共關係科查詢，對方回覆︰「警方於5月28日晚上約11時接獲報案，人員接報到場，發現該食肆已停止營業，職員正在準備關門，店內已沒有顧客。經初步調查，沒有人被捕或被票控。」