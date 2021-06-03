明日是六四事件32周年，警方以防疫為由，禁止支聯會在維園舉行六四晚會，湯家驊稱黑衣喊口號或違法。可惜天意難違，六四前夕的天氣報告，相對濕度就偏偏出現最低「64」和最高「89」兩個數目字，就連TVB新聞報道畫面，都無可避免地出現「64 89」，被網民cap圖瘋傳，潘小濤和歐陽偉豪（Ben Sir）都有份出分力，首先是潘小濤在社交網貼圖寫道：「你懂的」，Ben Sir留言：「借圖一用」後隨即轉貼在自己的FB上，更借用193@ERROR金句：「我其實好少睇電視，一睇就知你咩料。」

網民紛紛起哄：「呢個濕度違反國安法喎」、「拉埋個天啦笨」、「個天有喑示」、「好快連濕度都被河蟹」，「乜咁突然呀，哎呦，班小粉紅一投訴，大台又唔見咁啲紅藍粉。」有網民更特意上TVB網頁重溫節目，證實這張「不是假圖」，但天氣女郎沒有用口述報道。

至於日前在社交網擺出「四」和「六」字手勢的黃翠如和老公蕭正楠，兩人指意思是「今日係第四日，06起身，跑5K幾。」不過，有網民就紛紛留言要「保護手足」，去年翠如遭藍血KOL曹永廉認正藍絲身份後，她一直避談顏色問題，今次因手勢再起風波，原本翠如今日有份出席宣傳活動，通告名單都有她的名字，但結果卻忽然缺席，不知是否避談手勢風波呢！

雖然有人對8964噤若寒蟬，但有很多人都毋忘六四，好似黃耀明在社交網貼紀念「六四」的MV《回憶有罪》，而阮民安（Tommy）在社交網留言：「由呢刻開始，直到聽晚12點，我呢度會一直同大家悼念64。正苦唔想我哋再講，咁我呢度，就更加要大大聲講，直至我無辦法再講為止。」

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