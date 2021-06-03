陳漢娜由廣告模界跳入電影圈發展，擁有一張獨特氣質面孔，走日系風格，她一直港、日發展，無奈在疫情下海外工作停滯，日本眾多年輕新人出道，現年27歲的陳漢娜相比之下，競爭力隨時不敵妹妹仔，但她說：「唔驚，呢個年代好啲，佢哋個個十幾歲出道，冇得驚，會搵你就搵你。」

撇開日本巿場，陳漢娜也有參與本土電影及電視拍攝工作，早前在馮智恒執導電影《遺愛》飾演未婚媽媽，過程中分別與幾歲至十幾歲，3位不同年齡層小朋友合作，對她而言極大挑戰，「會交代由初生到廿幾歲階段，第一次同小朋友拍戲，好難handle，佢會好跟媽咪又會驚，反而媽媽唔喺現場好啲，因為見到媽媽就會扭計，好難控制，要安撫令佢情緒平伏，自己即刻入戲，有時拍到救命唔知點算！」

小朋友的情緒固然難控制，陳漢娜本身的角色亦有很多情緒起伏，在劇照中見到陳漢娜略帶滄桑感覺，當中不乏流淚感性場面，部份更只薄施脂粉，但陳漢娜外貌與媽媽兩字難以牽連，要如何駕御角色呢？她說：「我反而唔係諗年紀或外貌做唔做到媽媽，係我啱唔啱個角色多於係唔係媽媽件事，媽媽唔係一個限定年齡或乜嘢樣，可能40歲都做唔到一個好媽媽。我有朋友好細個生小朋友，都冇媽媽感覺，唔好畀呢樣框住自己。」

陳漢娜憶述最初試鏡時並非演媽媽角色，而是女兒成長後一角，後來導演竟要求她嘗試做媽媽一角：「我當時諗未必勝任，一來認定自己做女，睇劇本媽媽個角色好難做，驚自己會壞咗件事，內心好大掙扎，最後導演鼓勵我話我適合，我就豁出去試下。」

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