現年64歲的「大姐明」林建明情史豐富，十多歲跟傅聲puppy love後又跟當紅監製麥當雄相戀，還有大班公子哥兒、律師、大狀、建築師男友，不過最後還是揀了有線前執行董事曾展章做老公。早前她接受《蘋果》專訪，大爆與老公新婚時險變劏豬凳的經歷外，更直言對最佳拍檔盧海鵬既愛且恨。

採訪：戴彩煥

攝影：沈健程

林建明年輕時樣靚身材正，裙下之臣浪接浪，大姐明1973年當選沙灘小姐後，獲亞視安排與劉松仁拍攝麗的劇《冬綠》，但作為新人開工時難免NG，越NG就越緊張，幸得到當年任助導的麥當雄安慰，從而發生感情，她說︰「有次去梁愛屋企開party跳慢舞，跳完佢拖住我隻手唔放，咪拍拖囉，我偏好又瘦又高嘅人，佢當時好瘦，但佢後期瘦到我阿姨以為佢吸毒，制止我哋來往。拍咗兩、三年，因為佢太忙，我又活力充沛，成日去放電，覺得佢成日唔喺我身邊，同埋大家唔識溝通，就冇一齊。」

曾展章遭長籤刺穿腸

大姐明從小渴望有個完整家庭，38歲跟拍拖多年的無綫高層曾展章在英國結婚，她透露當年是女追男︰「有次《蝦仔爹哋》俾人包咗去蛇口，為一間新酒店做宣傳，佢當時噬起棚牙好好笑容，畀我好深刻印象。」那次大姐明的內地親友來探班，曾展章更讓出房間給其親友居住，令大姐明對他加分︰「之後返《歡樂今宵》，放工飲嘢佢跟埋去，我飲到有少少醉，車佢返屋企時我啜咗佢一啖，有觸電感覺，大家就係咁開始。」

不過談到兩人的英國婚禮，大姐明即時皺眉，皆因曾展章突然大病，她說︰「嘩！去機場接佢時佢瘦到似白粉道人！諗住英國結婚少啲人，點知亞洲電視選亞洲小姐，派咗成crew人嚟英國，仲嚟埋我婚禮，當時要兼顧太多嘢，好慘呀！」當時記者起哄叫新郎抱起新娘影相，大姐明更嚇到「鼻哥窿冇肉」，「我feel到佢對腳喺度震，幾驚佢將我撻低！」婚後，兩人如期到歐洲度蜜月，但每到一個地方，新郎哥總要出入醫院。「當時擔心佢係咪cancer？嘩，一結婚你就死？我咪變劏豬凳？」呂有慧前夫金童懂氣功，大姐明請對方為老公做氣功治療，做完更要call白車送院，最終開刀查看，發現曾展章的大腸被長籤插穿，大姐明說：「金童同佢做氣功一chok，支竹籤插到佢大腸穿咗，變咗腹膜炎，如果支竹籤當日唔係咁穿咗，佢可能成世要孭屎袋或死咗。」

「做親嘢都令我受傷」

談到她生命中另一個重要男人：盧海鵬，大姐明坦言曾很嬲這個拍檔︰「我好欣賞佢，但另一方面，佢同我做親嘢都令我受傷。」做《歡樂今宵》趣劇時，大姐明試過被鵬哥撞傷下體，痛不欲生︰「佢一係突然間的起我，撻我落地，一係突然間推我，當時我哋都係咁打嚟打去，有次拍古裝短劇，佢推我，啲圓凳好硬㗎嘛，我唔覺意撞咗落去，下體腫晒，痛到呢！」大姐明想起當日痛楚，亦忍不住掩面，她指︰「我唔會話佢，如果話佢就驚佢有戒心，演出時忌住忌住，咁佢亦唔係有心嘅。」