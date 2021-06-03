UA院線自今年3月8日全線結業，入稟申請清盤至今接近3個月。旗下5間戲院包括銅鑼灣時代、九龍灣Mega Box、牛頭角淘大、旺角新世紀及青衣城戲院即時停業，並交由清盤官接手。原先以為UA院線的經營權由林建岳MCL院線跟楊受成英皇院線之爭，不過橙天嘉禾（嘉禾）忽然進取，連奪兩區戲院。

UA除上述5間戲院外，還投得大埔超級城、東涌東薈城及深水埗黃金商場戲院，不過未到開業，母公司已經清盤。清盤初期市場有傳兩大上市公司MCL及英皇都分別睇中UA院線，但到入標時，先後殺出橙天嘉禾及「市場稀客」、未有戲院的華懋集團也入紙競投。

到近日戲院爭奪戰終於塵埃落定，萬眾矚目的銅鑼灣時代戲院，最終落入英皇手上。據悉，今次租約為期8年，英皇將斥資7千萬重新裝修戲院，務求成為旗艦店，估計年底會重開。有份入標時代戲院的北角匯ACX Cinemas負責人黃永峰（Charlie），今日接受《蘋果》訪問時證實消息，他透露亦有投旺角新世紀戲院，已知對手有MCL及英皇，但暫未有結果。

事前一直以為戲院爭奪戰，是兩大公司之爭，想不到的另一上市公司嘉禾，亦表現積極。除已篤定大埔超級城戲院經營權，嘉禾亦好大機會擊退華懋，贏得九龍灣Mega Box有IMAX設備的戲院，換句話說嘉禾院線將增至10間戲院。林建岳的MCL院線最終進軍東涌東薈城，配合政府一區一戲院構想。牛頭角淘大戲院亦是囊中物，附帶條件是要兼營戲院旁的餐廳。青衣城戲院將由影藝接手。本報曾致電英皇、MCL及嘉禾查詢，但暫時未有回覆。

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