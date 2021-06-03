今年正迎接60周年的法國香水品牌Diptyque，繼推出充滿詩意和品牌歷史元素的Dancing Ovals蠟燭及60週年紀念香水Orpheon後，再次為大家帶來夏日新驚喜！

崇尚藝術創作和簡約元素的Diptyque，今次邀請了英國年輕藝術家Luke Edward Hall，為品牌設計地中海之夏獨家限量版系列。Luke Edward Hall繪畫的插畫設計，以簡單線條及柔和色彩，刻劃出地中海耀眼的陽光與海灘；更有薰衣草及迷迭香等當地特有植物圖案，令整個系列瀰漫着令人身心舒暢的地中海夏日風情。系列以Ilio果香及檸檬草薈萃成淡香水、頭髮香氛噴霧及蠟燭。更驚喜首創以檸檬草、天竺葵與檸檬尤加利香氣，製作成具有防蚊效果的夏日身體精油噴霧，為喜愛戶外活動的朋友帶來清新靈感體驗！此限量系列將於６月４日起發售。

另一邊廂，受全球女士喜愛的法國殿堂級品牌CHANEL，在今個夏日亦為經典香水系列Coco Mademoiselle，推出兩款Coco Mademoiselle Collection Ete新作，為女士們帶來不一樣的芳香之夏。

為了令女士們在炎夏感受更清爽的芬芳感，因此CHANEL的首席調香師 Olivier Polge，繼Chance系列和Gabrielle CHANEL系列後，再次為Coco Mademoiselle香水系列推出可噴灑於身體和頭髮的香氛噴霧Coco Mademoiselle L’Eau，並同時推出身體及秀髮沐浴啫喱Coco Mademoiselle Le Gel。以輕盈豐富的泡沫溫柔地清潔肌膚，令沐浴後肌膚和秀髮散發清新的柑橘花香味。鍾情Coco Mademoiselle香水的朋友，千萬不要錯過這股夏日芳香魅力！系列已於品牌e-popup官網及專門店同時發售。

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