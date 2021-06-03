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前邦女郎Britt Ekland隆唇毀容 花20年回復正常

25分鐘前
Britt Ekland在《鐵金剛大戰金槍客》飾演007羅渣摩亞（Roger Moore）的烏龍女助手。

於1974年占士邦電影《鐵金剛大戰金槍客》（The Man with the Golden Gun）飾演邦女郎的瑞典女星Britt Ekland現年78歲，她近日接受雜誌訪問承認接受過隆唇注射，令她後悔終生。

Britt Ekland接受《Platinum》雜誌訪問，直言曾經在口唇注射填充劑，並毀了她的容貌，形容是她人生中最大的錯誤。Britt Ekland表示：「每個人都有權選擇做手術，我在50多歲的時候做過所有整容手術，但不會再考慮，我不希望再變臉。」據雜誌指，Britt在巴黎接受手術，在嘴唇注射一種叫Articol的填充劑，Articol現時已被視為危險性，在美國已禁止使用。由於Articol是永久性，Britt花了20年時間再注射藥物溶解唇內的Articol，形容過程非常痛苦，她坦言：「我現在感覺很好，好過以前很多。每個人都會變老，投訴或希望想改變都是沒有意思。」Britt Ekland在《鐵金剛大戰金槍客》飾演007的烏龍女助手，亦曾演過著名恐怖cult片《The Wicker Man》。

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Britt Ekland鐵金剛大戰金槍客
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