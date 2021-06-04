韓國七人男團GOT7今年1月宣佈不續約JYP事務所，GOT7成員跟JYP分道揚鑣，不過成員聲稱單飛不解散，當中27歲隊長JB，早前宣佈加盟男星Jay Park創立的H1ghr music，以新藝名JAY B重新出發，並已於上月出新歌《Switch It Up》。近日JAY B接受《蘋果日報》的獨家專訪時，就談及GOT7成員各自單飛之後的心情，以及他患抑鬱症一事。

不想放棄GOT7

提到近期展開個人活動，JAY B認為不論是當solo歌手，抑或是以GOT7成員身份活動，兩種身份也沒有太大分別，不過進行組合活動時，他覺得應該更需要展現七個人的模樣。而作為GOT7的隊長，他提到當成員有意見分歧的時候，都是少數服從多數：「當時我覺得這是在工作上最快、最公平的解決方法。」JAY B又指以前演出的時候，和成員都是同心合力的感覺，這成為最難忘的回憶，反而忘記了以往發生過的分歧。而擔任了多年GOT7的隊長，JAY B表示：「作為隊長，當然有過壓力，如果有甚麼做得不夠好的時候，我最先想到的是自己的責任。雖然經歷了很多困難，因為一直認為這是我角色的關係，所以現在更不想放棄GOT7。」

JAY B除了是GOT7的隊長外，亦是JJ Project和JUS2的成員，對於會否想再跟隊友組小分隊時，他表示：「小分隊應該很困難了，因為現時為止做過的小分隊太多了，好像足夠了。七個人一起好像是最有趣，最近對七個人時候的記憶更強烈，反而JJ Project和JUS2好像有點模糊。」

擔心組合改名

GOT7年初離開JYP後，成員各自在不同的地方展開活動，當中Mark回美國，Jackson就留在中國，JAY B透露：「我們有個聊天群組，雖然Mark有時差，但還是會一一回覆我們。大家都過得很好，在韓國的成員一有時間也會見面。」之前JAY B向fans透露，希望GOT7一年最少出一張專輯，對於今年能否出新碟，JAY B坦言：「雖然很難給大家確實的答案，但我們在努力中。我認為七個人的活動應該比個人活動優先，必須要做的便應該做。我們七個人都說了會好好調整，避免組合活動對個人活動造成損失。」至於之後能否繼續以GOT7名義出專輯和進行活動，抑或要改名，JAY B亦表示：「雖然不能確定，但希望大家能知道我們都非常努力，正在用心地打聽中。」

讚Jackson厲害

而GOT7年成員單飛後都各有發展，提到Jackson離開JYP後，很快便發表了新曲，JAY B表示沒有因而感到壓力，又大讚隊友：「Jackson本來就是一位很厲害的朋友，所以一直對他有信心，因為我也在準備自己的東西，反而沒有感到壓力，而是在支持他。」至於近期JAY B、BamBam、Mark等人都先後在YouTube開設了channel，JAY B表示如果時間合適而且成員願意的話，當然想跟成員一起拍Vlog，當中更揀了最想跟BamBam合作：「感覺應該會很有趣。」至於他的個人channel，目前未有新的影片公開，不過他預告：「會給大家看到多元化的模樣，雖然還不能肯定的告訴大家，但已經有多種的想法了。」

目標當製作人

JAY B一直以來也積極參與GOT7專輯的作曲和填詞，他表示創作靈感源自生活中自己的模樣、他人的模樣、日常情景等不同地方，目前他亦以當製作人為目標，因此主要先集中精力做好自己，而跟新公司簽約後，他亦坦言比以前更大自由度。至於會否回歸拍劇，他就表示：「雖然有想過要回歸螢幕，但因為演技不是我的專長，所以沒有把握。」

患抑鬱不羞恥

JAY B早前曾公開患有抑鬱症和恐慌症一事，JAY B表示：「我在服藥和透過新的興趣來緩解壓力。公開（患病）的勇氣來自於我周圍的人，以及因為有同樣問題而感到疲憊的人，希望能帶給他們一點幫助。抑鬱症不是甚麼羞恥的事，所以想正面地對待它，希望更多人能夠對此持慎重的態度，所以選擇公開，希望經歷同樣困難的人都能克服。」

借工作認識香港

JAY B亦提到以往多次訪港舉行演唱會及進行活動，他表示：「最想念去香港拍攝MV的時候，看到香港很多不同的風貌。至於食物，因為吃過太多美味的食物，很難一一想起來， 但是真的很美味。」

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