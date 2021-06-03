韓國39歲女神全智賢現時忙於拍劇《智異山》，但今日卻突然傳出全智賢正準備與老公崔俊赫搞離婚。

資產達6億

一向愛玩爆料的資深娛樂記者兼YouTuber金龍浩（音譯）昨日以《全智賢離婚傳聞》為題拍片，指資產有870億韓圜（約6.1億港元）的全智賢與崔俊赫分居，片段中指崔俊赫不想做全智賢的丈夫，所以離家出走。

怕賠違約金

同時又指全智賢不想離婚，理由就是數十個廣告違約金，並推測說：「全智賢離婚傳聞是在6個月前的事情，但是直到現在還有傳聞，看來兩人的關係還沒有得到磨合。」片段中指全智賢現在腦子裏很複雜，有傳她計劃移民，想方法平息目前的狀況：「從全智賢的立場來看，她有韓國頂級明星的自尊心，但如果丈夫說不喜歡全智賢，不想做全智賢丈夫，那麼她最棒的自尊心就會受到傷害。」片段中又指雙方中其中一方出軌，暗示崔俊赫有婚外情。對於爆出離婚傳聞，全智賢所屬事務所表示正在確認中。

曾來港拍拖

全智賢和韓國服裝設計師李英熙的外孫、設計師李貞宇之子崔俊赫今年結婚第9年，兩人育有兩子。兩人結婚多年依舊甜蜜，不時被拍得與老公的約會照，又曾拍拖來港。

真偽令人懷疑

資深娛樂記者兼YouTuber金龍浩愛在頻道玩爆料，最近就指韓藝瑟男友是牛郎，之前又爆金秀賢和徐睿知拍過拖，但內容多屬小道消息，真偽令人存疑。

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