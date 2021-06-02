6月是韓劇界續集的天下，先後有人氣話題劇《Penthouse》推出第三季，聯同OCN王牌劇《Voice》第四季，還有TV朝鮮《婚詞離曲》（韓文譯名：《結婚作詞，離婚作曲》）第二季及tvN《機智醫生生活》第二季，劇迷今個6月認真唔得閒。當中最有看頭，同時又最令劇迷期待的就非《Penthouse 3》莫屬，明日開播的《Penthouse 3》雖然頭兩季劇迷邊睇邊鬧，但你有你鬧，劇集收視卻越鬧越升。而最尾一季的《Penthouse》將改為逢周五播出一集，合共播出12集，香港劇迷更可於「黃Viu煲劇平台」追看第一至第三季。

編劇越鬧越紅？

《Penthouse》由人稱「嘔血編劇」金順玉編寫，雖然每季結尾都賜死主角，搞到劇迷嬲嬲豬，鬧爆她是垃圾編劇，但所謂「打者愛也」，劇迷越鬧就越愛金順玉，所以得以令《Penthouse》拍足3季。《Penthouse》是金順玉和《皇后的品格》的朱東民導演再度合作的劇集，有別於一般韓劇的播放模式，劇集原定分為兩季播出，不過因為劇集爆紅，劇組即時加碼拍足3季。

而《Penthouse》每集的劇情都高潮迭起兼緊湊，結尾多留下伏線令劇迷想追看下去，當中編劇每季都會賜死主角，令劇迷大感晴天霹靂。但到新一季開播時，「死者」竟然成功返生，這些與現實脫節的劇情卻又成功挽留劇迷的心，每季結束後都在網上掀起熱烈討論，期望已死主角可以返生，或者抽絲剝繭去推測編劇的思想。金順玉成功捉緊觀眾的心理，得以令每一季的《Penthouse》都製造話題，並高踞話題榜的冠軍位置。

反映社會現象？

《Penthouse》由一班女將李智雅、金素妍、元祖女團S.E.S成員Eugene等孭飛，食正近年大熱以女性為主導的劇集熱潮，當中劇情背景在樓高100層、首爾最貴的江南區「Hera Palace」豪宅，描述韓國上流社會的扭曲慾望，故事從一名少女墮樓死亡的事作為開端，涉及婚外情、家庭暴力、校園霸凌、賄賂等社會現象，用倒敍法延伸出平民與權貴間的階級對決。雖然不少劇迷都炮轟內容誇張，但劇集就正好反映了韓國的階級觀念文化十分嚴重，越有權有勢的擁有的能力就越大，特別是學生和「Hera Palace」豪宅的情況正好是當地社會的縮影。

嚴基俊如何逃獄？

《Penthouse》於去年開播，由最低收視的6.7%到第二季最高的29.2%收視，當中第二季結尾留下不少伏線，令劇迷超期待新一季到底有甚麼看點。第二季最令觀眾難以接受是朴恩碩飾演的Logan Lee竟然在飾演沈秀蓮的李智雅面前被炸死，令一對情人被迫陰陽相隔。當中上一季結尾，已可以肯定嚴基俊飾演的朱丹泰成功逃獄，並易容化身清潔工人炸死Logan Lee，但到底朱丹泰如何逃獄，相信今季自然會交代。

溫朱莞係李智雅前夫？

而第二季結尾亦出現了一名神秘白衣男，當中白衣男俊基由溫朱莞飾演，Logan Lee返回韓國時，俊基就正正坐在Logan Lee的身旁，並得知Logan Lee打算向沈秀蓮求婚，同時亦是知道朱丹泰真實身份的關鍵角色。而網民對於俊基的身份都大感好奇，有人懷疑他有機會是沈秀蓮的前夫，所以鏡頭沒有拍攝他的手部，而這正好反映了朱丹泰曾在美國砍下沈秀蓮前夫的手指。俊基是第三季加入的新角色，估計他將會揭開朱丹泰身世之謎。

囚衣號碼藏玄機？

住在「Hera Palace」豪宅內的眾住戶都先後被判入獄，上一季亦有他們穿上囚衣成為階下囚的場面。事實上眾人的囚衣號碼亦暗藏玄機，當中號碼被指是18世紀末由美國神學家發明的「斯特朗性格密碼」，似乎早已暗示了眾人的下場，嚴基俊的「2528」會成功越獄並對付李智雅；尹鐘焄的「2358」有着向善的意思，似乎會改過自新；Eugene的「2607」代表定罪；金素妍的「2023」則表示援助。

補習老師係楊管家？

至於安妍紅飾演的陳粉紅是第二季加入的新角色，在Logan Lee安排下於恩星家擔任補習老師，同時照顧和監察恩星的生活。最後她露出真面目，原來是一位佔有慾超強的女人，最後揚言要成為「恩星的母親」。有人認為她是第一季楊管家死後復活偽裝而成，因不滿金素妍飾演的千瑞璡搶走愛慕對象朱丹泰，而拐走恩星。

朴恩碩是生是死？

於上季被炸死的朴恩碩到底會否「返生」回歸是今季最大的看點，當中早前已有網民捕獲朴恩碩開工，但同時又有疑似是他的葬禮的場面，令劇迷也不知道到底朴恩碩是生是死。有劇迷發現於嚴基俊在獄中收到的報紙上面寫有「Logan Lee出局」，不過最顯眼的文字是「失敗」，因此有劇迷認為是指「Logan Lee出局失敗」，引發網民好奇。

李智雅最悲情？

至於女主角李智雅是劇中被劇迷視為最善良及最悲慘的角色，她的前夫、女兒及愛人Logan Lee都先後死在她面前，第一季和第二季她都主力為女兒報仇，而預計第三季她將會為Logan Lee展開復仇大計。由於悲劇性的人生，令到李智雅有機會變成新一季的女魔頭。而有網民更作大膽性的推測，如果金順玉想令一班劇迷燒腦的話，那麼就可以安排李智雅大玩一人分飾多角，當中李智雅本身已分飾了沈秀蓮和羅愛嬌兩個角色，第一季以沈秀蓮的身份出現，第二季則以羅愛嬌身份在嚴基俊身邊，直到結尾才揭露她實為沈愛蓮假扮羅愛嬌，而於第三季中就可以繼續大玩互換身份，再次變身成想成為沈秀蓮的「羅愛嬌」。

感情線會幾亂？

《Penthouse》劇中的幾位主角感情線七國咁亂，當中第一季以嚴基俊最艷福無邊，在劇中先後與李智雅、金素妍、Eugene有感情戲或親密戲份。到第二季就輪到金素妍的前夫尹鐘焄享艷福，除了與舊愛Eugene假結婚咀嘴外，同時又與前妻金素妍藕斷絲連，與嚴基俊再婚的金素妍更出軌前夫尹鐘焄，兩人更情不自禁激咀起來。頭兩季已可以看到在「Hera Palace」豪宅內幾對主角的關係有幾亂，至於第三季未知編劇又會安排邊個搭上邊個，邊位演員又有機會左右逢源呢？

結局有冇人死？

本周五開播出的《Penthouse 3》將會是最後一季，同時亦將交代各主角的下場。之前兩季編劇都會「賜死」主角，迎來悲劇收場，不過之後在新一季主角又會「返生」登場，可是來到最後一季，各主角冇得再「返生」，所以今季有冇人死將會是最大看點。事實上，金順玉對上的作品《皇后的品格》就走悲劇結局，當中男主角崔振赫和申成祿都被賜死冇得返生，由於遭到劇迷炮轟殘忍，最終劇組亦要公開番外篇結局，讓申成祿「返生」成功，與張娜拉再續前緣。

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