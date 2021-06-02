不經不覺，賭王何鴻燊逝世已一年，眾多女兒當中，超瓊（Pansy）、超儀和超雲最受賭王寵愛。賭王喜歡超瓊，是因為她處事低調沉穩，最得老爸歡心，從小賭王就培養她，栽培她做接班人。超儀是二房最小的女兒，她受寵完全是因為賭王認為超儀與年輕時的自己很像，在演藝事業上的用心與毅力，似足他在商業上的拼勁。不過90年代當超儀對演戲和唱歌感興趣，要加入演藝圈發展時，父母最初反對，但Pansy很疼這個妹妹，所以幫她去說服雙親，最終獲得賭王開綠燈。

原來Pansy當年也很有興趣加入娛樂圈發展，她於1981年在蘭桂坊認識陳百強後，陳百強主演的電視劇《突破》曾找了她一起演出，以她的條件確實是有潛質走紅，曾經聽Pansy的好友梅艷芳說過：「Pansy當然夠晒條件喺娛樂圈發展，但賭王一心要栽培佢喺商界發展，佢咁孝順當然會聽阿爸話。」

為陳子聰收火

超儀1993年加入娛樂圈發展初期，並沒有靠家族關係，只可惜最初幾年發展成績屬一般，直到2003年她接演《豪情》出現轉捩點，戲中飾演妓女「趙啷啷」為她贏得香港金像獎最佳女配角，對父母和Pansy總算有個交代。

賭王其實一直好關心超儀在娛樂圈發展，我記得有次訪問賭王，說起超儀，他說：「咁多個女中，佢係最特立獨行嘅，唔鍾意被束縛同守規矩，佢鍾意做娛樂圈咪支持佢做囉！」他好清楚每個圈子有其遊戲規則，所以他希望女兒可以有多些自主權，所以給了超儀一筆錢自組公司。不過我總覺得超儀性格不適合做生意，太過心軟，容易受騙，有時提醒她某某導演的片不值得投資，她還是一頭栽進去。不過她是真心愛護香港影壇，疫情下她出錢投資美國知名導演Mike Figgis開拍西片《Mother Tongue》，原本導演是要求在美國開拍，但超儀堅持要在港拍攝，讓香港製作人員可以有工開。超儀還安排老公陳子聰做監製控制成本，怎料陳子聰實在太好人，幾乎是有求必應，把超儀氣炸。

早前在杜琪峯家吃飯，超儀和陳子聰也是座上客，雖然陳子聰精神看來不錯，但超儀還是好緊張老公身體，不許他再喝酒，超儀說：「佢以前飲得太勁啦！所以咪出事，𠵱家一定要戒啦！」陳子聰在肝和腸出事時，超儀真是全面停工，遍尋名醫去治療老公，這段時間超儀因為承受很大精神壓力，體重也暴瘦跌破100磅。經過年幾治療，陳子聰身體轉好，他好感激患病期間，老婆衣不解帶去照顧自己。而經歷過陳子聰這次大病，令她處事變得成熟了，不會像以前那麼多怨氣和火爆。

撰文：白露眉

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