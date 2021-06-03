台灣疫情不斷升溫，繼金曲獎早前宣佈延期舉行後，台灣電影競賽的「台北電影獎」，亦因疫情關係將延至9月才舉行。台灣今日確診個案增加超過360宗，而滾石唱片今日亦公佈旗下歌手陳零九確診，目前已由救護車送進防疫旅館進行隔離中。

滾石唱片剛剛在facebook中出聲明，表示陳零九確診，「目前已由救護車送進防疫旅館進行隔離中，我們一切都依衛生福利部、疾病管制署的安排進行後續相關處理。」聲明中指出陳零九現時雖然身體偶有不適，但仍然平安，叫歌迷放心。「最後，讓我們一起堅守防疫，謝謝大家的關心！」

4日前呼吸困難

陳零九之後在facebook貼了一條短片向fans報平安，他在片中講到4日前發現自己呼吸困難，夜晚會抖唔到氣，看了幾次醫生後，31號便檢測，「我從27日開始覺得呼吸困難，但沒有任何發燒、咳嗽等新冠肺炎的症狀，我都沒有，連去門診照了X光，也是肺部正常，甚麼都正常，這個病毒，只能用檢驗的方式，所有的症狀，真的不一定準。」而陳零九又提到現時的狀況就像感冒一樣，「心跳會加快，晚上會比較呼吸困難，現在狀況好轉蠻多，這次症狀多變，希望大家多洗手，戴口罩，好好照顧自己，平安健康」，而他亦呼籲大家保重身體，因為「這病毒不是鬧着玩的」。

陳零九本為網絡歌手，2013年簽約滾石唱片後推出唱片，而現為《娛樂百分百》主持人的他，去年跟被指與羅志祥有長期不正當關係的女藝人愷樂（蝴蝶姐姐）推出合唱歌《戀人殺Home Love》。

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