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add名人時尚｜女性力量! CHANEL初秋結合工藝與王后 Swarovski女統帥開新店

23分鐘前

來到六月，時尚品牌活動停不了！

CHANEL

CHANEL對保存時尚工藝不遺餘力，現時已擁有超過了30個工藝坊，包括：刺繡工坊 Lesage、 Lemarie 羽毛製作工坊等。每年 Metiers d’art 工藝坊系列正是一個歌頌craftmenship 和設計的結合。CHANEL 昨日在尖沙咀展出新季作品，以法國 「女士城堡」Chateau des Chenonceau 及16世紀時女主人 、法國王后Catherine de Medici作創作靈感。

女主人和香奈兒女士一樣熱愛黑色，今季出現許多美麗的黑色套裝，搭配中古風的白色ruffles collar，立體織錦衣料等，黑白色格子圖案則來自城堡的地磚。powerful pink 的刺繡外套，年輕思維下的 bodysuit 、leggings，tweed miniskirt 等，都帶來一份女性追求權力的意味。獻寶式展現手藝，由 Lesage 刺繡的其中一條裙子，上面就包含了30種布料，由珠片珠飾製的微縮城堡刺繡手袋、腰帶，則來自Desrues 藝術雕塑工坊等。

金光閃閃的可愛小物如：iPods case及卡片套，呼應該可以16世紀華麗宮殿風，而經典的手袋加入新鮮色彩及圖案。

Swarovski

去年125周年紀念的 水晶品牌Swarovski ，百年來首次聘請創意總監，找來由意大利名模變身時尚達人的 Giovanna Battaglia Engelbert帶領品牌轉型。果然，新人事新作風， Giovanna Battaglia Engelbert 今年即大刀濶斧為Swarovski 大變身，頭炮之一是在全球開設名為 Instant Wonder 的專門店，高級時尚面貌令人眼前一亮。

二月米蘭第一間店開幕後，香港的Instant Wonder店近日亦開幕，一改以往的藍白色及零售店風格，所有店可自行挑選五種不同顏色的其中顏色作主色，香港店以粉紅撞青綠色，由大大小小八角形飾物盒砌成的飾物牆，以及金屬人形展示肖像，帶來新鮮時尚感。

新系列亦和以往的女性化設計不同，crunky 又bold的大顆幾何型透明水晶耳環、彩色金屬鑲上七彩水晶的戒指，以及靈感來晶石的晶體線條輪廓的頸鍊、耳環等，非常fashionable。

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