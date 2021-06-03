來到六月，時尚品牌活動停不了！

CHANEL

CHANEL對保存時尚工藝不遺餘力，現時已擁有超過了30個工藝坊，包括：刺繡工坊 Lesage、 Lemarie 羽毛製作工坊等。每年 Metiers d’art 工藝坊系列正是一個歌頌craftmenship 和設計的結合。CHANEL 昨日在尖沙咀展出新季作品，以法國 「女士城堡」Chateau des Chenonceau 及16世紀時女主人 、法國王后Catherine de Medici作創作靈感。

女主人和香奈兒女士一樣熱愛黑色，今季出現許多美麗的黑色套裝，搭配中古風的白色ruffles collar，立體織錦衣料等，黑白色格子圖案則來自城堡的地磚。powerful pink 的刺繡外套，年輕思維下的 bodysuit 、leggings，tweed miniskirt 等，都帶來一份女性追求權力的意味。獻寶式展現手藝，由 Lesage 刺繡的其中一條裙子，上面就包含了30種布料，由珠片珠飾製的微縮城堡刺繡手袋、腰帶，則來自Desrues 藝術雕塑工坊等。

金光閃閃的可愛小物如：iPods case及卡片套，呼應該可以16世紀華麗宮殿風，而經典的手袋加入新鮮色彩及圖案。

Swarovski

去年125周年紀念的 水晶品牌Swarovski ，百年來首次聘請創意總監，找來由意大利名模變身時尚達人的 Giovanna Battaglia Engelbert帶領品牌轉型。果然，新人事新作風， Giovanna Battaglia Engelbert 今年即大刀濶斧為Swarovski 大變身，頭炮之一是在全球開設名為 Instant Wonder 的專門店，高級時尚面貌令人眼前一亮。

二月米蘭第一間店開幕後，香港的Instant Wonder店近日亦開幕，一改以往的藍白色及零售店風格，所有店可自行挑選五種不同顏色的其中顏色作主色，香港店以粉紅撞青綠色，由大大小小八角形飾物盒砌成的飾物牆，以及金屬人形展示肖像，帶來新鮮時尚感。

新系列亦和以往的女性化設計不同，crunky 又bold的大顆幾何型透明水晶耳環、彩色金屬鑲上七彩水晶的戒指，以及靈感來晶石的晶體線條輪廓的頸鍊、耳環等，非常fashionable。

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