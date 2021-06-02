韓國女星李智雅、金素妍、元祖女團S.E.S成員Eugene等主演的SBS話題劇《Penthouse》自去年開播後一直大受歡迎，劇集由最低收視的6.7%到第二季最高的29.2%收視，第三季將於明日強勢回歸。雖然頭兩季劇迷邊睇邊鬧，但劇集收視卻越鬧越升，新一季《Penthouse》將改為逢周五播出一集，合共播出12集，首集更被列為19禁，昨日劇組率先推出特輯及劇照造勢，同時於明日下午舉行發佈會，力谷劇集。

多條伏線仍未解決

今季最令人期待是上季結尾被炸死的朴恩碩能否「翻生」回歸，雖然有網民早前在街上捕獲朴恩碩開工的照片，但他能否回歸仍屬未知之數。劇組昨日公開了李智雅孖劇中繼子金永大和Eugene女兒金賢秀現身朴恩碩的追思會的劇照，李智雅表現得十分哀傷，而金永大和金賢秀則扶實李智雅。製作組預告：「Logan Lee（朴恩碩飾）的死亡將會給沈秀蓮（李智雅飾）和豪宅內的住客帶來很大的變數，請通過首播確認爆炸事故的真相。」

其實，上季劇情留下不少伏線，當中到底嚴基俊飾演的朱丹泰如何能逃獄，並易容化身清潔工人炸死Logan Lee。而第二季結尾出現的神秘白衣男溫朱莞身份亦成謎，他是知道朱丹泰真實身份的關鍵角色，有人懷疑他有機會是沈秀蓮的前夫，而溫朱莞聯同朴浩山和安妍紅將成為第三季加入的新角色。

主角感情七國咁亂

另一劇迷關心的是今季感情線，事關第一季中嚴基俊周旋於李智雅、金素妍和Eugene之間，到第二季就輪到尹鐘焄先後咀金素妍和Eugene，所以第三季就未知哪位男角獲金順玉編劇「寵幸」大享艷福。

另外，《Penthouse》前兩季都會「賜死」主角迎來悲劇收場，可是來到最後一季，各主角「冇得翻生」，所以今季有沒有人死將會是最大看點。