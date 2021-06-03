由韓國女星李智雅、金素妍、元祖女團S.E.S成員Eugene等人主演的SBS話題劇《Penthouse》第三季將於明日開播，劇組連日來亦有公開劇照造勢，昨日更播出特輯力谷劇集。當中劇中幾位主角的子女金賢秀、金永大等人撐場，大談今季角色，同時亦公開分半鐘的預告，香港劇迷可於「黃Viu煲劇平台」追看第一至第三季。

朴恩碩登場

於預告片中，嚴基俊、金素妍等人在監獄的場面登場，申恩慶說：「這裏也和Hera Palace豪宅一模一樣。」嚴基俊則說：「拘留所內有叫Hera Palace的地方。」鏡頭一轉李智雅悲傷地望着朴恩碩的墓地說：「不再期待法律的審判。」似乎決心復仇。而上一季被炸死的朴恩碩亦有登場，他對某人說：「從現在開始我說的話絕對不能對沈秀蓮（李智雅飾）說。」引發了網民的好奇，未知是否暗示他將會「翻生」回歸。

韓智賢撐嚴基俊？

三位新角色溫朱莞、朴浩山及安妍紅亦有登場，當中申恩慶的老公朴浩山就去找愛女。而隨着時間的流逝，各孩子們都成為了大學生，但嚴基俊女兒韓智賢在預告中竟然沒有站在李智雅一邊，而是選擇了從監獄裏出來的父親嚴基俊，讓人大吃一驚，而表現得憤怒的李智雅就對某人大喊：「我看起來還像沈秀蓮嗎？」結尾可見金素妍在獄中似乎精神失常，又笑又喊，演技受到網民激讚，指她演技再度升級。

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