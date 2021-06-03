韓國女神全智賢今日驚傳離婚消息，有資深娛樂記者兼YouTuber金龍浩（音譯）拍片指全智賢和老公崔俊赫已分居半年兼搞緊離婚，引來全城震驚。事後全智賢即透過事務所否認婚變，其老公崔俊赫亦罕有地親自回應，更借漫畫圖來強調自己想繼續做全智賢的老公，sweet到漏油。不少網民都讚崔俊赫風趣幽默兼EQ甚高，巧妙地利用漫畫來回應謠言，加上保護老婆及家庭的態度，獲網民封為最佳好老公。

郎才女貌

崔俊赫為韓國著名服裝設計師李英熙的外孫、設計師李貞宇之子，於2012年與全智賢結婚，全智賢分別在2016年及2018年為老公誕下慈姑椗，組織一家四口幸福家庭。崔俊赫本身出身名門世家，與全智賢同年，身高達1.85米，和1.73米高的全智賢郎才女貌，超級合襯。崔俊赫前年辭去美國銀行（BOA）高層一職，傳出他將會繼承事業，去年他更被爆委任為韓國知名金融資產管理公司alpha的CEO，女神升呢做CEO夫人。

崔俊赫的父親崔坤為鋼鐵業CEO也是韓國知名金融資產管理公司alpha的大股東，而去年alpha召開會議任命副社長崔俊赫為新任代表（CEO）。目前alpha的資產達4,741億韓圜（約33.2億港元），不動產等投資資產總額為3,529億韓圜（約24.7億港元），而崔俊赫持股達74.4%。

好友抱不平

對於傳出離婚傳聞，除了全智賢事務所及崔俊赫先後否認外，全智賢身邊的朋友亦戥她抱不平，據韓媒報道全智賢身邊友人力斥分居說是無稽之談。一位身邊友人受訪時亦表示：「顧名思義就是揣測，全智賢從結婚開始就經常傳出不和傳聞，但作為頂級明星，今次似乎過於苛刻。無法理解為甚麼幸福的兩個人會出現這樣的故事。全智賢和丈夫關係很好，不是拍攝作品或活動的時候，就好好撫養兩個兒子，過着幸福的生活。」另一位友人亦為全智賢受委屈而指摘：「對於用這種毫無根據的話來挑釁演員的職業生涯，給演員及其家人造成傷害，真的需要採取法律行動。」

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