第74屆康城影展（Cannes Film Festival）將於下月6日至17日舉行，官方於今日公佈主競賽單元及非競賽電影名單，58歲奧斯卡影后茱迪科士打（Jodie Foster）將獲大會頒發終身成就獎。

茱迪科士打曾憑1989年電影《暴劫梨花》（The Accused）和1992年電影《沉默的羔羊》（The Silence of the Lambs）獲得兩次奧斯卡影后殊榮，她將於下月6日舉行的康城影展開幕禮擔任嘉賓。茱迪科士於1976年首次憑電影《的士司機》（Taxi Driver）出席康城影展，當時她只得13歲，她表示康城影展完全改變了她的一生。至於不時在各大國際電影節上獲獎的韓國名導洪尚秀，亦攜新作《在你的臉前》（音譯）入圍新設單元「Cannes Premiere」。《在你的臉前》是洪尚秀導演的第26部長篇電影，而其不倫戀女友金敏喜今次就僅負責當幕後，未有親自演出。此外，法國影后瑪莉安歌迪娜（Marion Cotillard）和阿當載華（Adam Driver）合演電影《Annette》任開幕電影，其餘入圍主競賽單元的電影包括美國喜劇《法蘭西諸事週報》（The French Dispatch）、《Red Rocket》、法國電影《France》以及日本名導演濱口龍介執導改編村上春樹小說的《Drive My Car》，電影由西島秀俊和岡田將生合演。

第74屆康城影展部份主競賽單元名單：

伊朗《A Hero》

法國《Annette》（開幕電影）

法國《Benedetta》

日本《Drive My Car》

法國《France》

美國《法蘭西諸事週報》

澳洲《Nitram》

俄羅斯《Petrov’s Flu》

美國《Red Rocket》

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