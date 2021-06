第74屆康城影展(Cannes Film Festival)將於下月6日至17日舉行,官方於今日公佈主競賽單元及非競賽電影名單,58歲奧斯卡影后茱迪科士打(Jodie Foster)將獲大會頒發終身成就獎。

茱迪科士打曾憑1989年電影《暴劫梨花》(The Accused)和1992年電影《沉默的羔羊》(The Silence of the Lambs)獲得兩次奧斯卡影后殊榮,她將於下月6日舉行的康城影展開幕禮擔任嘉賓。茱迪科士於1976年首次憑電影《的士司機》(Taxi Driver)出席康城影展,當時她只得13歲,她表示康城影展完全改變了她的一生。至於不時在各大國際電影節上獲獎的韓國名導洪尚秀,亦攜新作《在你的臉前》(音譯)入圍新設單元「Cannes Premiere」。《在你的臉前》是洪尚秀導演的第26部長篇電影,而其不倫戀女友金敏喜今次就僅負責當幕後,未有親自演出。此外,法國影后瑪莉安歌迪娜(Marion Cotillard)和阿當載華(Adam Driver)合演電影《Annette》任開幕電影,其餘入圍主競賽單元的電影包括美國喜劇《法蘭西諸事週報》(The French Dispatch)、《Red Rocket》、法國電影《France》以及日本名導演濱口龍介執導改編村上春樹小說的《Drive My Car》,電影由西島秀俊和岡田將生合演。

第74屆康城影展部份主競賽單元名單:

伊朗《A Hero》

法國《Annette》(開幕電影)

法國《Benedetta》

日本《Drive My Car》

法國《France》

美國《法蘭西諸事週報》

澳洲《Nitram》

俄羅斯《Petrov’s Flu》

美國《Red Rocket》

