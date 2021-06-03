前新聞王子柳俊江涉嫌危險駕駛今日於九龍城裁判法院提堂，事發於去年12月29日晚上，柳俊江駕駛私家車由尖沙嘴一停車場駛出漆咸道南，打算往油麻地方向行駛之際，因衝紅燈與一輛電單車相撞，電單車司機受傷入院，而兩車亦有損毀，事後柳俊江被控告一項 「 危險駕駛」罪。

柳俊江今早在庭上認罪，經過律師求情後，柳俊江交出駕駛執照，繼續擔保並須見感化官，索取背景及社會服務令報告，案件本月17日判刑。

柳俊江穿上一身西裝，早上9時前抵達法院，他認罪後由律師求情並提出4個案例。律師求情時指出3點，指柳俊江事發後依然留在現場，並配合警方交出車cam，坦白認罪，又指出當時柳俊江正駛出停車場，由於轉線關係，他正留意左方位置車輛，衝紅燈不是刻意不遵守交通指示。

同時，律師求情時談到柳俊江家庭背景，指現年40歲的柳俊江現正與妻子分居，是一位好爸爸，有一對年幼子女，收入來源主要是其製作公司與網上零售生意，生意時好時壞，月入2、3萬元，有盡責供養一對子女，近年有所經歷，希望能夠重新出發！柳俊江中午12時才步出法院，神情凝重，離開時只揮手示意不接受訪問，並向記者說：「辛苦晒！」便離去。

案件編號：KCCC1024/2021

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