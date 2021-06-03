張栢芝在2018年忽然宣佈誕下孻仔「小王子」Marcus，不過栢芝一直未有對外透露小王子生父的身份。孻仔只得幾歲，但另一邊廂她和前夫謝霆鋒的大仔Lucas就已經13歲，正式踏入青春期的他，最近被栢芝在綜藝節目中爆呷阿媽醋，搞到栢芝忍唔住指男仔呷醋起嚟都好麻煩。

栢芝最近孖好友張文慈為大陸節目《陽光姊妹淘》做嘉賓，節目中，栢芝除了笑指之前在《乘風破浪的姐姐》中跳舞，自己的表現差到連自己都唔敢睇外，一向愛錫兒子的她亦被張文慈踢爆「沒有兒子在身邊就沒有安全感」。當栢芝被問到若拍拖，會不會顧慮兒子時，她想了一想後表示不會，因為現時沒有要急住搵男友，栢芝又指若自己真的有男友時，亦會在適合的時候跟囝囝交代。

見栢芝開心會妒忌

之後，栢芝突然提到最近13歲大仔Lucas呷自己醋，她笑指有時候與朋友講電話講得開心，Lucas就會問：「你為甚麼那麼開心？」搞到她覺得自己做錯事，此時張文慈就笑指Lucas似她男友。栢芝之後又提到有次同朋友一起帶小朋友出去打保齡球，當朋友打完保齡後，回座位換人打時，栢芝便與對方擊掌，豈料Lucas看到後卻黑面：「我說『全中耶』（所以擊掌），他說：『不是全中的問題，為甚麼這樣子？』我就覺得好煩，原來男人妒忌起來都很麻煩。」

除了Lucas會呷醋外，栢芝亦指細仔Quintus不准她拍拖，事緣有次Lucas叫她去找個男友享受人生時，Quintus竟然隨即表示「不可以」，雖然被兩個寶貝仔「管」，不過栢芝亦似乎毫不介意，更表示無論是男或是女，都希望自己能有多一個孩子。而當主持問到她面對下一段感情時，會不會付出百分百的愛和感情時，仍然相信有真愛的栢芝即耍手擰頭表示不會，「下一個必需很成熟，還有最好就是他也經歷過婚姻，他也經歷過愛情，我現在不會用以前的處理方法去處理我的愛情，我很難裝，很難再找一個然後我愛你、追求浪漫……那個拍拖我不喜歡，我現在喜歡的就是簡簡單單，陪伴就好了。」

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