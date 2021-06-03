Netflix出品的波蘭大尺度情慾片《禁室365天》（365 Days）雖然被指「美化性侵」，劣評如潮，但卻成功引起全球熱話，Netflix更起用原班人馬一口氣連拍兩集續集。《禁》片捧紅了意大利型男Michele Morrone與波蘭女星Anna Maria Sieklucka，新一集更加入大隻男模Simone Susinna，令畫面更有睇頭，不過近日就傳出Michele和Simone是同志的消息，Michele還留言「承認」講大話。

《禁室365天》男女主角Michele和Anna早前已為續集開工，大隻男模Simone和Michele飾演兩兄弟，介入與女主角的關係。Michele日前在IG貼上一張被Simone從後擁抱的自拍照，並留言：「我是一個大話精。」由於照片和留言都似足出櫃宣言，令不少fans回應表示驚喜，又指一早就知道兩人的親密關係。不過，Michele事後就在限時動態解畫：「今朝，我一起床團隊就告訴我有很多報道指我出櫃，因為我與Simone合照。他是我很好的朋友，我們是兄弟，我們正在一起拍電影，只是一張照片，沒有其他意思。我是一個LGBT支持者，但我沒有出櫃。」Michele又解釋為何指自己講大話：「一個演員本身就是一個大話，扮演一個不是你的人，我沒有出櫃。」

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）