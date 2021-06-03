賣座韓片《與神同行》系列的43歲男主角河正宇去年2月被爆多次借演員胞弟的名義，預約到整形外科醫院非法注射藥物異丙酚（即麻醉藥）。事後河正宇方面即時否認涉毒，強調是為了除去臉部疤痕而接受高強度的激光手術，在院方的判斷下使用麻醉藥，並非濫藥。不過事件都令河正宇形象受損，去年更以嫌疑人身份接受檢方調查，根據今日韓媒報道，河正宇因非法注射藥物異丙酚已於上月受罰款處分。

就事件正在反省

河正宇今日透過事務所表示：「上月28日，河正宇因異丙酚受到罰款處分。此前在檢察機關的調查過程中，已講了所有的事實內容，並以謙虛的心態接受了處分。」 同時表示河正宇因為臉上的青春痘疤痕而一直接受皮膚科治療，因要接受激光手術等較為痛楚的治療，所以在進行睡眠麻醉的狀態下接受治療。而河正宇方面亦指：「作為受到大眾喜愛的演員，雖然應該更加嚴格的自我管理，但卻接受了有關治療，所以為此判斷正在反省，其間關心和愛護河正宇的所有人，以及對河正宇出演或計劃出演作品的相關人士，對所屬公司的職員和家人再次表示誠摯的歉意，以後會更加慎重地行動。」

韓國列為麻醉藥

異丙酚作為睡眠麻醉劑，不僅具有迷幻效果，而且有很强的中毒性，韓國政府已於2011年將該藥物分類為管制麻醉藥，除治療目的以外嚴禁使用，違者將按吸毒罪追究法律責任。而香港屬於《藥劑業及毒藥條例》下第三附表毒藥，須醫生處方和藥劑師監督下才可售賣。由於該藥不屬嗎啡或鴉片類藥物，故不屬於受管制級別最高的危險藥物。

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