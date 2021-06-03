已為人夫人父的余文樂，自疫情後一直留在台灣陪伴老婆仔女，IG經常post相營造好老公好爸爸形象，不過原來他近月悄悄返港，上周五（5月28日）更被《蘋果》讀者目睹在西九參加200人無罩派對，余文樂不但在餐廳內脫罩煲煙，還飲到滿面通紅醉醺醺。由於事後有警察到場了解，有人打開側門讓部份人「走鬼」四散。

余文樂疑玩得未夠喉，當晚即與朋友轉場到中環一夜店繼續消遣，有《蘋果》讀者余先生當晚目擊他在場內被最少10個女子包圍，不過余文樂跟穿吊帶露膊的女士頗為熟絡，多次攬實女方冧爆咬耳仔，在酒酣耳熱下，未有保持社交距離。

黑衣露膊女「咬耳仔」

據讀者余先生表示，當晚他和朋友約11時半到達夜店，甫入餐廳已見余文樂和幾位同性朋友坐在當眼處，枱上放滿威士忌、伏特加等烈酒，早已飲到滿面通紅的余文樂，邊飲烈酒邊煲煙，情緒高漲。讀者說：「佢食煙食得好狼，煙駁煙咁滯，見佢嗰陣已經好醉，講嘢好大動作，又冇戴口罩，所以場內有好多人都認得佢，隔咗一陣就有10個8個女仔行埋佢張枱撩佢傾偈，余文樂對住啲女仔好風騷，邊講邊大笑。不過如果講最close，就係坐佢隔籬着露膊衫嘅女仔，見余文樂攬實佢之餘，仲挨到好埋咬耳仔，兩個傾咗好耐，個女仔個樣勁冧。」

轉場俾女圍

讀者在中環夜場逗留到半夜約兩點，之後和朋友再轉到上環另一間酒吧繼續消遣，誰知余文樂早已先他一步。讀者續道：「雖然已經係深夜，不過上環呢個場依然多人，可能附近得返呢間仲有開。入到去又見一堆女仔圍住佢（余文樂），見佢間中企起身扭兩吓條腰，好似同啲女仔跳緊舞咁，都挨得幾埋。」

當晚連踩3間店舖的余文樂，事後在IG透露由於長期工作壓力關係，因此在3年前患上驚恐症，稱經醫生診治和食藥後，病情原本有所改善，惟近日驚恐症復發，感到害怕的余文樂，雖然強調會用正面態度去面對病情，之不過上周卻被發現流連夜店，又煙又酒又攬女，未知這是否他的「另類療法」舒緩病情。

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