前組合HotCha成員32歲的張惠雅（Regen）近年身體狀況令人擔心，早前她在ViuTV《吃掉前男友》節目中自爆在拍攝前，剛與年輕8歲的男朋友分手，又在IG上載一張皮包骨相片，為情消瘦的她自爆只剩下84磅。體重一直沒有「進賬」的她，早前飲酒踩單車跌崩半隻門牙，今日她又在IG上載一張滿佈斑紋的右腳，留言說在去年到越南時，被昆蟲所咬，至今未癒。由於斑紋的黑色素頗深，加上十分密集，她往求醫時，更一度被醫生誤會她曾吸毒。

Regen留言說：「仲有呢雙腿，成年唔敢見人，原本上年新年去越南俾嘢咬，半年後好得七七八八，但係突然冇濕疹嘅我開始雙腿好痕，好似風癩咁樣，好痕好痕，有時瞓咗自己搲咗唔知，最後變成咁樣，去開嘅醫學美容中心，都嚇親醫生，問我係咪吸毒，打過一次pico，其實你而家見到已經淡咗一半顏色，醫生話黑色素深度好似岩石咁，原本要繼續去打斑，醫生好好幫我好咗好多，但係自己好忙好攰，同自己講，不如接受咁樣嘅自己，接受現實。」

翻看Regen的IG，去年中她曾post過被昆蟲咬過的腳，她指去年1月到越南露營時，被類似蚊蟲、沙蝨咬了一整晚，結果手腳就多了黑色的咬痕。回港後，被咬的地方依然又痕又腫，更因發炎而出現發燒症狀，當時她表示為了要穿短褲，要好好處理傷口，結果一年過後，咬痕不但沒有褪去，還變得越來越深，無計可施下，難怪Regen無奈表示要接受現實。

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