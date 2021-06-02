韓國話題劇《Penthouse》去年10月及今年2月播出第一、二季，而第三季就於明日日開播，一眾劇迷都非常好奇劇中大奸角嚴基俊的下場及朴恩碩的生死，有劇迷指編劇金順玉身為「嘔血劇教母」，劇中角色大多神奇地「死完又生」，相信第三季的劇情「沒有最嘔血，只有更嘔血」。

而早於《Penthouse》開播前，「嘔血劇教母」金順玉就已執筆多套人氣嘔血劇，其劇作內容大多劇情誇張、頻繁出現殺人場面、角色根據自己的感情隨意作出惡行而無視現實規範、會為要復仇的角色製造殘酷狀況以激起角色的復仇動機，同時解開秘密的方式又過於簡單和幼稚。據知金順玉亦鮮少干涉演員的演技風格，她會於作品初期雕琢角色設定，但之後就會讓演員按照自己的方式詮釋角色，而且不會要求演員嚴格遵守劇本台詞，因此金順玉捧紅不少演反派的女星，包括《我係張寶利》的李宥利、《Penthouse》的金素妍等人。另外，金順玉編寫的電視劇，劇名亦盡可能維持在5個韓文字。

《妻子的誘惑》

金順玉於2000年開始編劇生涯，不過發展平平，為了在激烈的電視劇競爭中生存下來，最後選擇寫「嘔血劇」。2008年她在有「收視率墳墓」之稱的SBS日日劇時段推出《妻子的誘惑》，由張瑞希及金瑞亨擔正，講述本身是賢妻良母的張瑞希，遭到丈夫及好友背叛，更被丈夫拋棄於海中。這場災禍讓張瑞希徹底化身為另一個人，重生後的她變成一個以報復為生命準則的女人。當時劇集開播時只有12%收視率，去到中段時收視率已升至37.5%，更掀起煲劇熱，連大陸方面都要翻拍大陸版本《回家的誘惑》。

而2009年金順玉就推出有「男版《妻子的誘惑》」之稱的《天使的誘惑》，講述女主角為了復仇，有計劃地嫁給仇人兒子並置其於死地，得知妻子秘密的丈夫整容成為另一個人後，又展開復仇的故事，而《天使的誘惑》的最高收視率亦有22.6%。

《五指咒鳴曲》

由蔡時那、朱智勛、池昌旭等人於2012年主演的SBS劇集《五指咒鳴曲》，是朱智勛爆出涉嫌吸食大麻的醜聞後的劇集復出作，雖然收視一般，不過劇情貫徹嘔血風格。劇集講述天才鋼琴家的夢想和愛情，為了爭奪樂器製作集團接班人的位置而展開明爭暗鬥的復仇，以及克服彼此造成不幸的過程。朱智勛演天才鋼琴家，池昌旭就演其同父異母的弟弟，劇中朱智勛本身是在海邊長大的窮小子，某日發現自己原來是集團會長的私生子，之後開始過豪華生活，但世事無常，父親於火災中喪命，而擁有一切的朱智勛就引來本身是繼承人的池昌旭的妒忌與憎恨。

《我係張寶利》

金順玉於2014年推出由吳漣序、李宥利主演的MBC劇集《我係張寶利》，劇集講述親生女兒和養女身份對調後引發的故事，劇中吳漣序本身是韓服緋術彩針線閣前繼承人的親生女兒，不過失憶後被湯飯店的女人收養，而李宥利本身是湯飯店的親生女兒，之後被吳漣序的家人收養。一開始劇集的收視率只有9.5%，不過憑李宥利棄養女兒、涉嫌殺害前男友等嘔血劇情，劇集的全國平均收視於尾聲時升至37.3%，李宥利更憑劇中的「惡女」形象，人氣蓋過女主角吳漣序，於「2014年MBC演技大賞」中勇奪大獎及演技獎，當年《我係張寶利》更成為MBC的劇王，人氣一時無兩。

《命運在我手》

金順玉於2015年再推出MBC劇集《命運在我手》（前譯：《我的女兒，琴四月》），由白珍熙和尹賢旻等人主演。劇集講述女主角琴四月（白珍熙飾）在因復仇和憎惡而徹底瓦解的家庭中，重新建立起夢想中的家庭的故事。劇中白珍熙演天才建築師，因為是私生女而被親生母親遺棄在孤兒院門口，之後又因失去了最愛的院長、好友被人領養後離開等事，白珍熙從此陷入無法承受的悲傷之中。而劇集亦行嘔血路線，當中不乏因壞人的野心而害得幸福家庭毀滅、公司被人奪走、未婚夫下落不明、父母遭遇不幸、決心報復時懷上別人的孩子、棄養孩子、為了報仇而留在仇人身邊等設定，成功令劇集的收視率一度升至34.9%，當年連「國民MC」劉在錫亦有份客串劇集谷收視。

《姐姐風采依舊》

金順玉跟《妻子的誘惑》的張瑞希於2017年再度合作，拍攝SBS的《姐姐風采依舊》。劇集講述在同一天、同一時間失去最愛的人的3名女子，在沒有背景、金錢，也沒人能依靠的世界上，互相依靠及成長的故事。張瑞希於劇中飾演過氣女星，因母親突然去世而大受打擊，同時為了找出害死母親的兇手而一直努力。劇情少不了復仇、瘋女人、女兒被活活燒死、為了復仇卻愛上仇人的老公、被下毒被推下樓但都大難不死、患癌、失明等嘔血劇情，成功令劇集由開播時的6.6%收視率，升至大結局時的24%。

《皇后的品格》

由張娜拉、崔振赫及申成祿等人主演的SBS劇集《皇后的品格》，於大前年11月開播，因嘔血劇情再次引來劇迷追捧，劇集以虛構的歷史為背景，講述活潑開朗的音樂劇演員，突然變成灰姑娘嫁入皇室，捲入皇室權力鬥爭中，並以太皇太后被殺事件為契機，揭發皇室醜陋，使大韓帝國廢除轉變成大韓民國的故事。張娜拉於劇中演音樂劇演員，某日突然變成皇后，成為「國民灰姑娘」。劇中她慘被夫君申成祿背叛和企圖殺害，因感到難過和絕望而走上復仇之路。

《皇后的品格》開播時收視率只有7.2%，不過因為嘔血內容而引起劇迷關注，例如劇中崔振赫為了替母親報仇而立志減肥潛入皇宮，當時就被網民嘲笑減肥的受訓過程不過短短幾分鐘，就有如此驚人的轉變，更有人留言：「好想報名這個減肥課程。」申成祿就演世紀大賤男，跟秘書長有私情、跟別的女人有私生女，甚至還想殺死自己的皇后，而劇中反派李伊利雅更為達到目的而殺害養母及自己的親生兒子。

而《皇后的品格》除了出名嘔血外，劇中李伊利雅有一幕回憶往事，提到她懷有身孕卻遭到性暴力對待，結果引起觀眾不滿，當時更有網民於「青瓦台國民請願留言版」上載「請剝奪皇后的品格作家金順玉的作家資格」的文章，不過無損《皇后的品格》的人氣，全國平均收視一度升至17.9%。

《Penthouse》

《皇后的品格》爆冷跑出，可謂給金順玉打下強心針，去年10月她就孖《皇后的品格》的朱東民導演再度合作，推出SBS新劇《Penthouse》系列的第一季，劇集一開播即掀起話題。劇集由李智雅、金素妍、元祖女團S.E.S成員Eugene等人主演，以首爾最貴的江南區「Hera Palace」豪宅為背景，描述韓國上流社會的扭曲慾望。劇中集齊婚外情、家庭暴力、校園霸凌、賄賂、殺父、復仇、被殺後再「返生」等嘔血元素，刺激《Penthouse》由第一季開播時的6.7%收視，急升至之後的29.2%收視率，足證《Penthouse》的高人氣。而劇中不同角色「死完再返生」，令金順玉被劇迷封為「醫學奇蹟金順玉」，留言指：「在順玉的世界沒有死亡。」

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