美國歌手Harry Styles一直都係國際品牌Gucci的時尚寵兒，不時以性別流動（Gender-Fluid），即是跨越性別二分法的概念，融入時尚穿搭，受到時尚圈的注目，但似乎Harry Styles不只要在時尚界佔一席位，還要進軍美容市場，推出個人化妝品及香水品牌。

根據外國媒體報道，網上盛傳Harry Styles的團隊近日用他的名字註冊化妝品及香水的商標，更用秘密公司「PLEASED AS HOLDINGS LIMITED」登記商標，而Harry Styles本人和他的個人助理Emma Spring就是這家秘密公司老闆，所以網民和媒體都推斷他們疑似是在為未來推出個人化妝品系列做準備。估計Harry Styles會以他一向的風格，推出男女皆宜和他標誌性的彩色美甲的相關產品，令人期待！

隨著不少名人例如Rihanna、Lady Gaga、Selena Gomez紛紛推出個人化妝品品牌，甚至Jennifer Lopez的前度Alex Rodriguez亦與品牌Hims & Hers推出男士化妝品，相信Harry Styles的個人化妝品及香水品牌絕對會引起一番搶購潮！

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）