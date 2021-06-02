近年余文樂已絕少在香港公開現身，大部份時間留在台灣享受天倫樂，並間中回內地工作賺「人仔」，不過他卻不時鬧出是非。

T恤涉抄襲

去年6月眼利網民發現由余文樂創作品牌MADNESS新推出售價399人民幣、心口印有MADNESS的灰T恤（左圖），與2001年潮牌Supreme與WTAPS聯乘潮tee相似，惹抄襲之嫌，樂仔死敵陳冠希更早於20年前已穿過此tee（右圖）。

致敬被揶揄

今年1月10日為內地首個「中國人民警察節」，余文樂在微博分享了一段影片，當中他恭敬地做出一個致敬的動作，更打上「向中國人民警察致敬」的字句，網民即揶揄長居台灣的他︰「愛國是工作，移民是生活。」「喺台灣向中國政府致敬！」

泊車怒爆粗

余文樂去年4月駕着古董保時捷現身台北東區巷弄的停車場，疑不滿停車場人員指揮不當，落車時爆粗鬧人：「一直喊往前往前，我怎麼知道甚麼意思！」又邊行邊口噏噏發洩不滿，更拋下一句「媽的」，並頻頻回頭怒睥停車場指揮人員。

捲港獨風波

去年3月名下潮牌MADNESS推出其中一件紅色長袖衞衣，背後的圖案分別舉了五隻手指及一隻手指，內地網民狠批此tee有特別政治含意：「表面愛國，內裏支持港獨」。之後余文樂解釋衞衣早於前年設計，但依然為此道歉及把產品落架。