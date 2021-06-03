韓國男星李帝勳夥拍陳俊翔（前譯：唐俊尚）等人主演的Netflix新劇《Move to Heaven：我是遺物整理師》（遺物整理師），於上月14日上架後大獲好評，不只持續蟬聯韓國排行榜榜首，在香港亦成功升至排行榜榜首，後勁凌厲。《遺物整理師》由《偷狗小頑家》的金晟浩導演執導、曾執筆《花樣男子》的尹池蓮任編劇，兩名劇集的主要功臣近日接受雜誌《CINE21》訪問，詳談劇集及角色。

感周圍需要關心

《遺物整理師》是尹池蓮繼《天使之瞳》後相隔7年的作品：「當時慢慢失去寫作的心情，直到看畢《離開後遺留的東西》這本書後，通過遺物整理師一職，看到了我們周圍需要關心、看到了被冷落和沉重的死亡，所以鼓起勇氣重新寫作，並四處尋找製作公司企劃，最終與金晟浩導演合作。」此前她亦提到劇本靈感源自此書，但故事情節並非書中的內容，是融入了現時的社會議題。

至於金晟浩導演則指，能透過劇集帶出現時韓國社會非正職、獨居老人、同性戀、孤獨死等問題，並直指：「社會不應為他們的死亡負責嗎？」他亦指出劇中每一個地方、任何屋內的物品，都是故人生活環境所引發的東西，這也是能引起共鳴的原因。

池珍熙是理想角色

對於劇中陳俊翔等人會將物品交還給遺屬的舉動，尹池蓮坦言真實的遺物整理師不會這樣做：「在劇中加入這種行為，明白到有人可能會不理解，但這是他們（劇中角色）表達對故人死去的遺憾心情。」提及創作角色期間：「韓靜佑（池珍熙飾）是一個細心、能夠代表弱者的聲音的理想角色，他希望能成為正直地走自己道路的人，因此教導兒子可魯看現場的方法、反思亡者的人生、解釋故人留下的訊息，引領他及弟弟尚久成為遺物整理師。」

陳俊翔飾演的可魯患有亞斯伯格症候群，喜歡去水族館、每次工作時都會戴上耳機聽古典音樂，對此，尹池蓮表示：「據資料顯示，水族館及古典音樂能讓患有亞斯伯格症候群的人感到平靜，是他們在發生突發情況時，對自己保護的一種舉動。」

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）