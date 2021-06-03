李昇基認戀李多寅後，令到女友的家人亦成為新聞人物。
韓國34歲男星李昇基上月被爆跟《大長今》「崔尚宮」甄美里的28歲女兒李多寅秘密拍拖，韓媒《Dispatch》更公開了二人去年秋天的約會照。李多寅和李昇基在有圖有真相下，先後承認戀情，不過二人的戀情卻不被看好，由於李多寅的家族形象負面，即時令到有「國民弟弟」之稱的李昇基形象跌至谷底，更惹來fans不滿租車示威巡遊。
關留言功能
而「雙李戀」亦同時影響李多寅的家人，當中除了母親甄美里被指厚臉皮外，李多寅的演員胞姊李侑菲同樣被攻擊。根據韓媒昨日報道，李侑菲前日在IG興奮大晒其畫作，並留言：「這是我親自畫的畫，收益將全額捐出。」不過很快就有網民留言指摘她有侵權之嫌，事關她的畫作是參照日本漫畫《寵物小精靈》的角色而創作，所以遭質問是否有給予版權費。李侑菲所屬事務所昨日表示：「沒有意識到模仿自己喜歡的角色會侵害著作權，因此給很多人帶來了不便，對此深表歉意。今後不會發生這樣的事情，今後亦將詢問韓國方面《寵物小精靈》版權的意見，目前考慮是否仍進行慈善拍賣。」而目前可見李侑菲仍保留照片，但卻已即時關閉留言功能，未知是否受到網民的猛烈針對。
-----------------------------